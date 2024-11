Prodotti ittici importati irregolarmente da India e Senegal: sequestro di 70 tonnellate

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Proseguono i controlli al porto di Livorno sui prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi e commercializzati in Italia.

Due importanti operazioni, coordinate dalla Direzione marittima di Livorno al comando dell’ammiraglio Gaetano Angora, sono state eseguite la scorsa settimana tra la Toscana e le Marche e hanno visto impegnati i militari della Guardia costiera di Livorno, Venezia, Ancona e San Benedetto del Tronto, assieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) di Livorno in servizio al reparto antifrode.

La stringente regolamentazione europea in tema di lotta alla pesca illegale prevede che tutti i prodotti ittici provenienti da paesi extra-Ue, prima di essere inseriti nel circuito commerciale di uno Stato membro, debbano essere sottoposti a una scrupolosa analisi della certificazione di cattura che attesti la legalità del pescato in conformità alle leggi internazionali, in mancanza della quale gli stessi sono banditi dal mercato europeo. Nel corso di una verifica svolta in un terminal del porto di Livorno, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su una grossa partita di prodotti ittici congelati provenienti dal Senegal, importati in container refrigerati e trasportati via mare. All’interno degli stessi sono state individuate varie specie ittiche, tra le quali polpo indopacifico, halibut, pesce pettine e seppie, per un totale di circa 35 tonnellate.

I pesi verificati e le specie ispezionate risultavano nettamente differenti rispetto a quelle indicate nella certificazione di cattura e nei documenti di tracciabilità presentati agli uffici doganali. È stato pertanto necessario per le autorità di controllo, procedere con lo svuotamento totale dei container per ottenere un riscontro oggettivo e preciso della merce importata. Quest’ultima operazione è stata eseguita, in prima battuta, al porto di Livorno e terminata, a seguito del trasferimento della merce, nella sede dell’importatore, dove sono intervenuti i militari della capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e i funzionari della locale sede operativa territoriale coordinata dall’Ufficio delle dogane di Civitanova Marche.

L’intera merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e all’importatore è stata comminata una sanzione pecuniaria.

La seconda operazione è scaturita invece da un’attività investigativa condotta inizialmente dalla Guardia costiera di Venezia che ha puntato i riflettori sulla verifica della autenticità delle informazioni presenti su alcune confezioni di polpi provenienti dall’India rinvenuti sul mercato veneto e distribuiti da un importatore fiorentino.

Dalle analisi del Dna eseguito su alcuni campioni prelevati dagli ispettori è risultato che il genere e la specie dei cefalopodi indicati nella documentazione di tracciabilità erano differenti rispetto a quelli destinati al commercio. L’intera partita, corrispondente a circa 37 tonnellate è stata sottoposta, anche in questo caso, a sequestro amministrativo.

L’importatore, a cui è stata irrogata specifica sanzione, dovrà giustificare il motivo della predetta irregolarità pena la confisca della merce.