Sette nuovi agenti per rafforzare il commissariato di Piombino

PIOMBINO – Sette nuovi agenti per rafforzare il commissariato di polizia di Piombino.

Nella mattina di oggi (20 settembre) il questore della provincia di Livorno, Giusy Stellino, ha incontrato i nuovi agenti assegnati al commissariato distaccato di pubblica sicurezza.

I nuovi poliziotti, 4 assegnati a fine giugno direttamente dal 229esimo corso di formazione per Agenti e 3 arrivati nel mese di settembre provenienti da altre sedi e con variegate esperienze operative, vanno a rafforzare l’organico attuale del commissariato, potenziando significativamente le capacità operative sul territorio.

Questo significativo incremento dell’organico nasce dalla necessità di rispondere alle sempre maggiori richieste di sicurezza della cittadinanza della Val di Cornia che da sempre presenta criticità connesse alla presenza dei maggiori insediamenti industriali della provincia, ad un porto con traffici merci e passeggeri sempre in aumento, ad un’importante produzione agroittica e ad un implemento notevole nel settore del turismo.

Il potenziamento del personale rientra negli obiettivi strategici del capo della polizia, direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza, che ha individuato tra le priorità il rafforzamento dei commissariati per migliorare l’azione di controllo del territorio, sia in chiave preventiva che repressiva. Questo è quindi un segnale importante dato dalla polizia, che grazie ai nuovi innesti potrà garantire una maggiore presenza sul territorio, garantendo nell’arco delle 24 ore la presenza di una o più pattuglie sul territorio anche, e specialmente in orari serali e notturni. Tutta l’operazione è quindi rivolta a garantire ai cittadini un livello di servizio sempre più elevato, con l’obiettivo finale di garantire la piena affermazione della legalità nel territorio piombinese.

Nell’occasione il questore ha incontrato anche il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari con il quale ha, con estrema soddisfazione, condiviso i positivi risultati conseguiti nel periodo estivo che vedono, ancor prima che fosse completato l’innesto del personale, l’effettuazione di 16 servizi straordinari di controllo del territorio, 6 operazioni alto impatto, 14 servizi di ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni (con un coinvolgimento di 113 operatori). Nell’ambito di tali servizi sono stati controllati 2202 soggetti e 561 veicoli, denunciate una quarantina di persone ed effettuati 4 arresti.