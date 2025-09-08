24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Si riprende da uno stato di incoscienza momentanea e aggredisce i carabinieri: arrestata

La donna ha anche tentato di danneggiare la vettura dei carabinieri intervenuti in piazza Garibaldi durante un servizio di controllo del territorio

Cronaca
REDAZIONE
Si riprende da uno stato di incoscienza momentanea e aggredisce i carabinieri: arrestata
Si riprende da uno stato di incoscienza momentanea e aggredisce i carabinieri: arrestata (foto Carabinieri)
LIVORNO – I carabinieri della compagnia di Livorno hanno arrestato una 20enne per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e tentato danneggiamento di mezzo militare.

L’intervento è scaturito durante un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati nelle aree urbane più sensibili. I militari, arrivati in piazza Garibaldi, hanno notato una giovane in apparente stato di incoscienza su un gioco per bambini. Nel tentativo di verificarne le condizioni di salute, la donna si è improvvisamente risvegliata, rifiutando di fornire le proprie generalità e manifestando un comportamento aggressivo ed ostile nei confronti degli operanti.

Nonostante i ripetuti tentativi di dialogo e mediazione, la donna ha opposto resistenza, aggredendo fisicamente uno dei militari e tentando di danneggiare un’autovettura di servizio sferrando calci. A seguito della condotta violenta e del concreto pericolo per l’incolumità pubblica, considerata anche la presenza di numerosi cittadini nella piazza, si è proceduto all’arresto in flagranza.

In ragione del suo stato di agitazione, la 20enne è stata anche accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. A seguito dell’udienza di convalida nella mattinata di oggi (8 settembre), l’autorità giudiziaria labronica ha convalidato l’arresto.

L’episodio conferma il costante impegno dell’arma dei carabinieri nel garantire la sicurezza urbana e tutelare l’incolumità dei cittadini.

© Riproduzione riservata

