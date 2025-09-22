25.1 C
Tenta di sottrarre merce per 2mila euro al supermercato: 32enne in manette

Arrestato in flagranza dai carabinieri, allertati dalla vigilanza del negozio, l'uomo dovrà rispondere di furto aggravato

Cronaca
LIVORNO – Tenta di uscire dal supermercato con merce non pagata. In manette un 32enne di origini laziali. 

Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il 32enne si sarebbe introdotto nel supermercato in cui si sarebbe appropriato di vari prodotti alimentari e di altro genere, per un valore di oltre 2mila euro, cercando di guadagnarsi la fuga senza pagare, percorrendo in senso contrario il varco d’ingresso nel reparto di ortofrutta.

Il personale del negozio che ha notato la strana manovra ha allertato immediatamente il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce, effettivamente non pagata. Questa è stata immediatamente restituita al responsabile del punto vendita, visto che conteneva anche materiale alimentare deperibile, mentre per l’uomo è scattato l’arresto nella flagranza di furto aggravato. L’arresto dell’indagato è stato convalidato a seguito dell’udienza dal Gip celebrata al tribunale di Livorno.

