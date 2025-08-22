Travolto in monopattino: gravissimo un uomo di 30 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi (22 agosto) in via Rosmini, in località Palazzaccio a Cecina. Un uomo di 30 anni, a bordo di un monopattino, è stato investito da un’auto. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia municipale intervenuta sul posto.

L’uomo ha riportato un politrauma, con un trauma cranico commotivo, ed è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Pisa, dove è stato centralizzato in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’auto medica di Cecina e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Bibbona, oltre agli agenti della municipale che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità.

Alla guida dell’auto una donna, che è stata condotta in ospedale per gli accertamenti di rito.