Un altro caso di dengue in Toscana: un uomo ricoverato a Livorno

Disposta la disinfestazione nella zona di residenza del paziente, nella zona del parco Pertini sul viale Carducci

Cronaca
LIVORNO – Un altro caso di dengue in Toscana: disinfestazione a Livorno. 

Il dipartimento della prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che all’ospedale è ricoverato un paziente affetto da dengue, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre.

Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare tramite un soggetto specializzato una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona, ovvero nelle aree pubbliche corrispondenti al parco Sandro Pertini sul viale Carducci.

L’intervento di disinfestazione sarà svolto dalla ditta Diseko Group nel primo giorno utile ovvero privo di pioggia e il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento, come previsto nell’ordinanza sindacale 291 di oggi (22 settembre).

