West Nile, un caso anche a Livorno: il Comune dispone la disinfestazione

Intervento di disinfestazione in un parco cittadino che resterà chiuso per 24 dopo la comunicazione dalla Asl al Comune

In Maremma un altro caso autoctono di West Nile virus. 
(foto elaborata da Chat Gpt)
LIVORNO – Un caso di West Nile, malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, a Livorno. 

Il Dipartimento prevenzione dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto malattie infettive dell’ospedale è ricoverato un paziente affetto dal virus.

Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al parco Sandro Pertini sul viale Carducci.

L’intervento di disinfestazione sarà svolto dalla ditta Diseko Group di Pisa a partire da stasera dalle 18 di stasera (15 ottobre). Il parco è in fase di chiusura e resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento, come previsto nell’ordinanza sindacale 327 di oggi (15 ottobre).

