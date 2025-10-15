West Nile, un caso anche a Livorno: il Comune dispone la disinfestazione

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un caso di West Nile, malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, a Livorno.

Il Dipartimento prevenzione dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto malattie infettive dell’ospedale è ricoverato un paziente affetto dal virus.

Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al parco Sandro Pertini sul viale Carducci.

L’intervento di disinfestazione sarà svolto dalla ditta Diseko Group di Pisa a partire da stasera dalle 18 di stasera (15 ottobre). Il parco è in fase di chiusura e resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento, come previsto nell’ordinanza sindacale 327 di oggi (15 ottobre).