A gennaio al Goldoni di Livorno la tradizione millenaria della Cina in danza

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il 27 gennaio 2026 arriva in Toscana Shen Yun, lo spettacolo di danza classica cinese che racconta la Cina prima del comunismo. Il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà la compagnia newyorkese per una serata dedicata alla cultura millenaria del paese asiatico.

Fondata nel 2006 da artisti cinesi in esilio, Shen Yun Performing Arts porta in scena un viaggio attraverso 5mila anni di storia, con coreografie, costumi e musiche ispirati alle antiche dinastie. Ogni anno la compagnia presenta una nuova produzione, rinnovando completamente danza, scenografie e partiture musicali.

Sul palco, decine di ballerini interpretano miti e leggende della tradizione, accompagnati da un’orchestra dal vivo che unisce strumenti orientali e occidentali. I fondali digitali e i costumi realizzati a mano completano un’esperienza visiva che ha conquistato il pubblico mondiale.

Apprezzato nei teatri di New York, Parigi e Sydney, Shen Yun è oggi considerato un punto di riferimento per la diffusione della cultura cinese classica. In Cina, tuttavia, la compagnia non può esibirsi, poiché le autorità limitano le rappresentazioni di contenuti spirituali tradizionali.

Maggiori informazioni e date sul sito ufficiale www.shenyun.com.