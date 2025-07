Antignano in Festa: due giorni tra arte, musica, tradizione e impegno sociale

Getting your Trinity Audio player ready...

ANTIGNANO (LI) – Il borgo di Antignano si prepara ad accogliere la terza edizione di “Antignano in Festa: un mare di pace”, un weekend che si annuncia ricco di emozioni, cultura e condivisione. L’iniziativa, in programma domani (26 luglio) e domenica, ha l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e il legame con il territorio, coinvolgendo residenti, turisti e visitatori in un percorso fatto di eventi, spettacoli e momenti di riflessione.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente a Palazzo Comunale ed è frutto dell’impegno congiunto dell’Associazione Vivi Antignano, della Misericordia di Antignano, del Gruppo Donatori Fratres, della Virtus Livorno e degli esercenti locali. La direzione artistica è firmata da Giulia Ventura e Marco Buldrassi, con il supporto del Comune e della Provincia di Livorno.

Durante le due giornate, il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto: spettacoli itineranti, performance artistiche, mercatini artigianali, laboratori e mostre faranno da cornice a un evento che celebra l’identità del quartiere e la sua apertura alla partecipazione collettiva.

Antignano non sarà solo festa, ma anche solidarietà e impegno civico. Accanto alle attività ludiche, sarà forte la presenza di associazioni come Emergency, Libera Antimafia Livorno, Ail, Strabilianti e Costiera di Calafuria, a testimoniare come il territorio sappia farsi promotore di messaggi sociali attraverso il linguaggio della festa.

Non mancheranno gli spazi dedicati a bambini e famiglie, con giochi tradizionali, attività manuali e spettacoli interattivi che animeranno via del Castello e altre vie del centro. Anche gli amici a quattro zampe avranno un loro spazio, in linea con l’anima inclusiva dell’iniziativa.

L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente da un’offerta gastronomica variegata e da una vivace proposta musicale, che spazierà dallo swing al funky, fino alle danze popolari internazionali. I concerti e i dj set accompagneranno le serate, trasformando piazze e strade in punti di incontro e convivialità.

La Misericordia di Antignano garantisce particolare attenzione all’accessibilità, attivando un servizio navetta gratuito domenica dalle ore 18 fino alla conclusione degli eventi. I collegamenti, frequenti e comodi, facilitano gli spostamenti tra Banditella, Antignano e Miramare.

Il programma si aprirà domani al Moletto, con lezioni gratuite di vela per adulti e bambini a cura del Circolo della Vela, e proseguirà in serata con il concerto di Binario 9 & ¾, una band travolgente che proporrà un mix irresistibile di ottoni e ritmo, tra soul, rhythm and blues e grandi classici.

Il gran finale si terrà domenica nel cuore del borgo, con eventi dedicati ad arte, storia e spettacolo. Si comincerà con la visita guidata Antignano com’era, per riscoprire il passato del luogo. Emozioni ad alta quota con le esibizioni di danza aerea “Ali di libertà”, affiancate dalla mostra fotografica di Stefano Gelli e dai laboratori di giocattoli in legno. La giornata culminerà con il balletto “Unity in diversity” e lo spettacolo della Compagnia Mayor Von Frinzius, che affronta con sensibilità il tema del contatto umano.