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Carlo Conti cittadino onorario di Livorno, il sì del Consiglio

Via libera con maggioranza qualificata dopo il rinvio della seduta, voto non unanime e critiche da parte delle opposizioni

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Carlo Conti
Carlo Conti (Fonte: Instagram @carloconti.tv)
1 ' di lettura

LIVORNO – Il consiglio comunale ha approvato il conferimento della massima onorificenza civica al noto conduttore televisivo. Il voto è arrivato nella seduta di mercoledì 25 marzo, dopo un precedente rinvio necessario per garantire il raggiungimento della maggioranza qualificata richiesta dal regolamento.

L’esito della votazione ha visto 24 voti favorevoli, 6 astenuti e un contrario, confermando il via libera definitivo alla proposta. Una decisione che ha comunque acceso il confronto politico in aula, con alcune forze di opposizione che hanno espresso perplessità sulla scelta e sulle priorità dell’amministrazione.

Il conferimento si basa sul regolamento comunale approvato nel 2021, che consente di attribuire la cittadinanza onoraria a personalità non nate a Livorno ma distintesi per meriti civici, culturali o professionali. In questo contesto, Carlo Conti è stato individuato come figura di riferimento nel panorama televisivo nazionale e come volto capace di valorizzare il territorio.

Nel testo della delibera viene evidenziato il legame personale del conduttore con la città labronica. La madre e alcuni familiari sono originari di Livorno e, nel corso degli anni, Conti ha più volte manifestato il proprio attaccamento alla città, contribuendo alla sua promozione anche attraverso trasmissioni televisive di ampia diffusione.

Tra gli esempi citati figura un evento andato in onda su Rai 1 nel settembre 2025 alla Terrazza Mascagni, durante il quale sono state presentate alcune eccellenze gastronomiche locali. Un’occasione che, secondo l’amministrazione, ha contribuito a rafforzare l’immagine della città a livello nazionale.

Nel documento si sottolinea anche l’impegno sociale del conduttore, con iniziative benefiche e programmi televisivi capaci di sensibilizzare il pubblico su temi legati alla solidarietà e alla coesione. Elementi ritenuti coerenti con i valori della comunità livornese.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche. Alcuni consiglieri hanno evidenziato come il riconoscimento avrebbe potuto essere destinato a figure maggiormente legate al territorio. La maggioranza ha invece ribadito la scelta, sottolineando il valore simbolico e culturale della decisione.

Con l’approvazione in consiglio, l’amministrazione procederà ora all’organizzazione della cerimonia ufficiale per la consegna della pergamena.

© Riproduzione riservata

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