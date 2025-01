LIVORNO – Giubileo a Livorno: rassegna di concerti e poesia in Cattedrale

Giubileo a Livorno, un ciclo di inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale per celebrare il Giubileo. È il programma della rassegna ‘Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo’, a cura della Diocesi di Livorno e della casa editrice Sillabe con la collaborazione di Opera Laboratori. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni per accompagnare i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra la poesia del professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini.

Una cattedrale gremita lunedì 27 gennaio per la Messa solenne presieduta dal Vescovo Simone Giusti per la ‘Festa del Voto’, in ricordo della promessa fatta alla Madonna, nel 1742, per ringraziarla di aver salvato la città dal terremoto che provocò un maremoto

Il primo inno-concerto è in programma giovedì 30 gennaio, alle 17, al Duomo di Livorno Cattedrale di San Francesco. Si tratta della ‘Creazione. La ballata del creato dal prisma della scienza’ e riflette sulla figura di Niccolò Stenone, vescovo cattolico danese del Seicento. Le musiche scelte dal fisarmonicista Massimo Signorini sono Avun Avun, un canto sacro armeno del X secolo (Anonimo Armeno), e l’Ave Maria di Giulio Caccini (1551-1618).

In occasione del primo inno concerto, verrà presentata anche l’intera collana editoriale realizzata da Sillabe, casa editrice livornese che – da quasi trent’anni – lavora nel mondo dell’arte e collabora con i più importanti musei italiani. La collana è formata da una pubblicazione per ogni inno-concerto per un totale di dodici uscite. L’ultimo numero della collana editoriale sarà arricchito da un cofanetto per raccogliere tutti i volumi.

Don Donato Mollica, reggente vescovile del Duomo di Livorno: “Ogni venticinque anni la chiesa universale celebra l’anno giubilare, un anno di grazia per la santificazione di tutti i fedeli e la possibilità di poter lucrare l’indulgenza plenaria per sé e per i cari defunti. Quest’anno il Santo Padre Francesco l’ha voluto intitolare alla speranza che, insieme alla fede e alla carità, è una delle virtù teologali. Insieme alla speranza, credo sia doveroso unire la gratitudine, quella piacevole “emozione di leggerezza interiore” che deriva dalla riconoscenza“.

Poi: “Sentimenti di gratitudine al professor Pier Fernando Giorgetti che, con la sua opera strutturata in dodici inni poetici, ci accompagnerà nella crescita spirituale e culturale invitandoci a meditare sul rapporto tra Dio e l’uomo, affiancato dalla polifonia dinamica ed espressiva della fisarmonica del maestro Massimo Signorini che saprà adornare la parola con la sacralità della musica”.

Pier Fernando Giorgetti, storico docente di storia e filosofia del territorio, è autore di numerosi saggi sulla filosofia occidentale. Massimo Signorini, concertista di fisarmonica e autore di saggi storici, è docente di fisarmonica al Conservatorio statale di musica Arrigo Boito di Parma.