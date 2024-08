Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Nada sold out a Piombino: ’20Eventi’ al via con tutto esaurito

Nada sold out a Piombino, al via col tutto esaurito ’20Eventi’, la rassegna che con l’edizione 2024 si trasferisce in piazza Bovio. Sold out venerdì 16 agosto per la cantautrice livornese, nata a Gabbro, frazione di Rosignano Marittimo.

Francesco Ferrari, sindaco di Piombino: “20Eventi parte in grande stile: è già tutto esaurito per la serata di apertura del festival, venerdì 16 con Nada, David Ford, Massimiliano Larocca e Musica da Ripostiglio”.

Tutti gli appuntamenti di ’20Eventi’ sono con ingresso libero. Con prenotazione. E in arrivo, tra gli altri, anche Ubaldo Pantani, Tullio De Piscopo, Karima. Riflettori su Piombino European Jazz Festival. Tutto il programma

Sabrina Nigro, assessora Cultura e Turismo: “Sarà un’edizione leggermente più corta, da qui il nome short cut, ma in linea con le precedenti in termini di qualità e varietà degli spettacoli e degli artisti che ospiteremo, sempre in collaborazione con i partners storici del Festival. Piazza Bovio sarà la cornice perfetta per una stagione che, siamo certi, segnerà un altro successo di pubblico”. Si inizia col tutto esaurito di venerdì 16 agosto con ‘Tra cielo e mare’, una serata realizzata in collaborazione con la Fondazione De Andrè e il Club Tenco con la direzione artistica di Andrea Parodi. Ospite d’onore Nada, al suo fianco sul palco Scarlet Rivera – storica violinista di Bob Dylan – David Ford, Massimiliano La Rocca e i Musica da Ripostiglio. La seconda serata, sabato 17 agosto, è dedicata ai giovani dj del territorio: alla consolle di ‘Dj Now’ si alterneranno Dj Evo, Alex Ferro, Dj William, Dj Antony e Mike. Special guest della serata Kuma, conduttore di Real Talk, lo show di Rap Italiano più cliccato su YouTube. Martedì 20 agosto ‘Ad maiora on the wave‘ porterà sul palco ballerini professionisti per un’esibizione di danza che spazierà dal tango argentino alle danze latino americane, dall’hip hop alla danza orientale. Mercoledì 21 agosto spazio al teatro per la prima delle due serate dell’Altrascena Piombino Festival con la direzione artistica dall’attore, regista e sceneggiatore Alessandro Bardani.

Sul palco il comico Roberto Lipari con “…E ho detto tutto”.

La seconda serata, giovedì 22 agosto, è affidata all’attore toscano Ubaldo Pantani che, accompagnato dalla musica dal vivo di Finaz della Bandabardò, porta in scena ‘Sei una bestia, Viskovitz’.Venerdì 23 agosto è la volta del Comics City che porta a Piombino i Banana Split, una delle più celebri cartoon cover band d’Italia, con lo spettacolo ‘Tanti auguri Banana – Back home’. Dopo 20 anni di successi, la band torna al punto di partenza, proprio piazza Bovio.

Sabato 24 agosto una nuova serata dedicata al ballo e al divertimento con Hottanta. Un vero e proprio festival dance tutto in una notte. Da mercoledì 28 agosto a domenica 2 settembre, 20Eventi si tinge di jazz con il Piombino European Jazz Festival diretto da Marino Alberti.

Si inizia con un doppio appuntamento: alle 18.30 Drummers Circle, cinquanta tra batterie e percussioni suoneranno insieme in un ensamble formata da professionisti e dilettanti. A seguire, alle 21.30, la Santarnecchi Wave Orchestra nata da un’idea musicale del polistrumentista e compositore Franco Santarnecchi, storico tastierista di Jovanotti.