Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Straborgo Festival Livorno 2024: Subsonica, Rose Villain, Pantani.

Straborgo Festival Livorno: Subsonica, Rose Villain e Ubaldo Pantani protagonisti della manifestazione sul palco di piazza Mazzini dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Spettacoli tutti con ingresso libero.

Ad aprire il concerto dei Subsonica venerdì 31 maggio. Quindi Rose Villain sabato 1 maggio. Chiude Ubaldo Pantani, l’attore toscano nato a Cecina reduce dal successo del suo Lapo ospite fisso di Fabio Fazio sul Nove a Che tempo che fa.

Straborgo Festival Livorno è un evento musicale nato nel 2021 con l’intento di valorizzare Borgo dei Cappuccini, uno dei quartieri più caratteristici di Livorno, e rilanciare la Coppa Risi’atori, una delle competizioni remiere più amate in città.

Rappresenta ormai un appuntamento permanente dell’estate livornese “che punta a comunicare l’identità e la cultura livornesi attraverso uno dei suoi quartieri più caratteristici che si apre anche ai giovani grazie alla musica più attuale”.

L’evento è organizzato da Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea. Al cuore della sua mission l’organizzazione e l’ideazione di grandi eventi cittadini per conto dell’amministrazione comunale, sindaco Luca Salvetti, e la contemporanea attività di promozione territoriale a fini turistici.

l pomeriggio del 2 giugno sarà consacrato alla Coppa Risi’atori. Anche quest’anno – e come di consueto ormai – il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini.

Adriano Tramonti, fondazione Lem: “Una novità di quest’anno è l’aumento a mille dei posti a sedere in piazza Mazzini per la Coppa Risi’atori di domenica. La chiusura al traffico sarà in concomitanza con l’inizio della manifestazione. Negli altri giorni, invece, resta fissata alle 19.45. Un’altra novità è il recupero del cinema all’aperto nel Parco Centro Città presso il chiosco gestito da Federico Quercioli. A Porta a Mare l’offerta sarà ulteriormente ampliata con Strabrocantage e lo stesso vale per il commercio in piazza Mazzini, a riprova del fatto che Straborgo è una manifestazione che tira anche in termini di attivazione di operatori economici”.

Toto Barbato di XLR Produzioni, responsabile della parte artistica di Straborgo: “Quando abbiamo pensato a cosa doveva essere Straborgo, l’idea fu quella di una festa che scandisse l’inizio della stagione estiva per Livorno e l’intera Toscana, con concerti gratuiti, cosa che nella nostra regione non accade mai”.

Valentina Savi creatrice per il secondo anno di seguito, dell’immagine della manifestazione

Stefano Pilato è l’autore della mostra di fotografie di personaggi e persone che hanno abitato il quartiere di Borgo Cappuccini.