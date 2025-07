20Eventi: a Piombino spettacoli tra teatro, acrobazie e musica

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Il festival 20Eventi entra nel vivo con un fine settimana ricco di emozioni e grandi nomi, segnando una nuova fase della rassegna con il passaggio dalla corte pentagonale del Castello alla suggestiva cornice di Piazza Bovio. Una scelta che conferma il successo del festival e il ruolo sempre più centrale di Piombino nel panorama culturale toscano.

L’assessore al turismo e alla cultura, Sabrina Nigro ha dichiarato: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’inizio di questa edizione. La corte pentagonale ha visto un’affluenza eccezionale, quasi sempre con il tutto esaurito, dimostrando la sua idoneità ad accogliere eventi e spettacoli. Dato il riscontro entusiasta del pubblico, prevediamo di valorizzare ulteriormente questa location in futuro per iniziative culturali e artistiche. L’elevata partecipazione sin dalle prime serate ha, inoltre, prodotto un beneficio tangibile per il settore commerciale e della ristorazione locale“.

Verso una nuova fase: si accendono i riflettori su Piazza Bovio

L’assessore guarda ora alla seconda parte del festival con grande ottimismo: “Siamo pronti a far vibrare Piazza Bovio con un calendario di eventi di straordinaria qualità. L’apertura sarà affidata all’irresistibile energia dei Black Blues Brothers, per poi proseguire con artisti di primo piano come The Kolors, Elio e Pietro Castellitto. Una selezione accurata, pensata per garantire divertimento, arricchimento culturale e intrattenimento in una delle location più suggestive della costa toscana”.

Oggi (20 luglio): piazza Bovio debutta con i Black Blues Brothers

Stasera, alle 21, il festival approda per la prima volta in Piazza Bovio con lo spettacolo acrobatico internazionale dei Black Blues Brothers. Prodotto da Alexander Sunny e diretto da Electra Preisner e Ahara Bischoff, lo show ha già conquistato oltre 650.000 spettatori in più di mille repliche in tutto il mondo.

Sul palco, cinque straordinari performer kenyoti – Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde – porteranno in scena un mix esplosivo di acrobazie, comicità e musica, ispirato al celebre film cult. Ambientato in un elegante club che richiama l’atmosfera del Cotton Club, lo spettacolo narra il sogno di un inserviente che aspira a diventare un Blues Brother. Quando due figure misteriose fanno il loro ingresso, ha inizio una travolgente serie di numeri acrobatici, gag esilaranti e coreografie mozzafiato: dalle piramidi umane ai salti con la corda, dai limbo infuocati ai balli scatenati, ogni momento è un crescendo di energia.

Ingresso gratuito con prenotazione

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione tramite il sito ufficiale: www.eventi.piombino.it.