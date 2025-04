Trekking e stelle: all’Isola d’Elba nasce l’astroturismo tra sentieri e cieli notturni

Getting your Trinity Audio player ready...

L’Isola d’Elba apre le porte a una nuova forma di turismo che unisce natura, scienza e avventura: l’astroturismo.

Grazie all’impegno dell’Associazione Astrofili di San Piero a Campo nell’Elba, l’escursionismo notturno diventa protagonista, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i sentieri dell’isola sotto il fascino delle stelle.

La Grande Traversata Elbana, solitamente percorsa di giorno, si trasforma in una magica esperienza notturna con la GTE al buio, in programma il 26 aprile in occasione della International Dark Sky Week. La partenza è prevista da Colle Reciso alle 20,30, con un percorso immerso nella macchia mediterranea, tra sentieri silenziosi e panorami suggestivi, fino a raggiungere un punto di osservazione dove sarà possibile scrutare il cielo con i telescopi degli astrofili.

L’escursione dura circa tre ore, è adatta a tutti e prevede un piccolo contributo per la partecipazione.

Ma l’astroturismo all’Elba non si ferma qui.

Da giugno a ottobre, ogni martedì e sabato, vengono organizzate escursioni notturne che partono dal borgo di San Piero in Campo e conducono verso la Piana di Castancoli, offrendo una vista mozzafiato sulla costa sud-occidentale dell’isola, fino alla Corsica nelle giornate più limpide.

Tra le mete più affascinanti delle escursioni c’è Sassi Ritti, un sito archeologico megalitico che domina il paesaggio a oltre 300 metri di altezza, dove si svolgono eventi speciali durante l’estate, con osservazioni astronomiche accompagnate da musica e degustazioni.

L’isola guarda al futuro con il progetto di un osservatorio astronomico permanente, pensato per diventare un punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione scientifica, coinvolgendo scuole, turisti e appassionati.