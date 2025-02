Casa di comunità a Livorno: via ai lavori. Finanziamento Pnrr tre milioni

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Iniziate le opere di demolizione dell’ex casa della salute di via Ernesto Rossi a Livorno propedeutiche alla costruzione della nuova casa di comunità Spoke.

L’edificio orientato su via Ernesto Rossi è il primo ad essere demolito, i lavori dovrebbero terminare entro il 28 febbraio, successivamente si procederà con la parte interna del complesso che si completerà l’11 aprile con lo scavo necessario per la realizzazione della fondazione della nuova struttura. I lavori di edificazione inizieranno il 12 aprile che dovrebbero terminare il 31 dicembre prossimo, mentre le rifiniture si completeranno entro il mese di febbraio 2026.

La nuova casa di comunità sarà composta da tre piani per una superficie lorda di circa 805 mq. L’obiettivo è quello di creare un moderno polo sanitario locale, con spazi specifici dedicati all’accoglienza, allo stazionamento temporaneo, ai diversi tipi di ambulatori. Al piano terra è previsto un sottopasso carrabile per l’ingresso di automezzi che da via Ernesto Rossi possono accedere allo spazio ad essi destinato, posto nella parte sud-est dell’edificio. Si tratta di una casa di comunità con funzioni di Spoke con apertura prevista, 6 giorni su 7 con orario h12 in cui saranno presenti ambulatori specialistici, dei medici e pediatri di famiglia, ambulatori per il team dell’infermiere di famiglia e comunità (IFeC), il centro prelievi, il Cup, front office per anagrafe assistiti, il Pua e locali adibiti a sedi per l’associazionismo locale. L’importo complessivo del finanziamento, con fondi PNRR, ammonta a 3 milioni euro.

