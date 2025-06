Porto di Livorno, Busdraghi confermato nel Comitato di Gestione

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Dopo l’insediamento ufficiale del commissario Davide Gariglio, si iniziano a delineare i tasselli successivi per un completo passaggio di funzioni all’interno della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

In attesa che le commissioni parlamentari votino il parere per la nomina di Gariglio a presidente (la votazione è stata bloccata per ‘tensioni’ politiche all’interno della maggioranza), la curiosità verte sulla scelta del segretario generale.

Su quest’ultimo capitolo c’è molta curiosità e si stanno muovendo molte cose. Il segretario generale attuale è ancora (almeno lo era martedì scorso) Matteo Paroli che per l’AdSP di Livorno è in ferie, ma il giorno precedente prendeva la funzione di commissario della AdSP di Genova. Nessun dirigente dell’ente ha quindi preso l’interim, circostanza che ha alimentato alcune voci di stampa su una possibile competizione interna, forse alimentata a contrario dalla esaltazione che il neo-commissario ha fatto del lavoro di squadra dell’ente e del ruolo centrale dei dirigenti nella formazione delle decisioni.

Propedeutico alla nomina del futuro segretario generale dell’ente – partita tutt’altro che scontata – c’è il rinnovo del Comitato di Gestione dell’ente, preposto proprio alla nomina del successore di Paroli . L’organo – come riferito dall’ente – è scaduto il 30 aprile scorso e le richieste per i nuovi nominativi sono già state inviate.

A complicare il quadro c’è il fatto che il Comitato è scaduto, ma decadrà a termini di legge (ex art 9. co.2) non appena Davide Gariglio, smettendo le vesti di commissario diventerà Presidente.

Circostanza, quest’ultima, che da voci di corridoio dovrebbe avvenire entro un paio di settimane, non appena Fratelli d’Italia si metterà d’accordo con la Lega sugli ultimi nomi da indicare alle presidenze vacanti.

L’AdSP di Livorno sta attendendo quindi dei nuovi nominativi per il Comitato di Gestione che però sono di fatto da indicare di nuovo tra una ventina di giorni. Per questo motivo gli enti si stanno regolando diversamente.

Il Comune di Livorno, come gentilmente spiegatoci dal sindaco Luca Salvetti, ha già confermato come suo rappresentante l’ex comandante Nerio Busdraghi. Questi sarà indicato come membro dal Comune anche dopo la decadenza del Comitato e la sua nuova costituzione con la nomina a presidente di Gariglio.

La Regione attenderà invece la formalizzazione di Gariglio a Presidente prima di indicare il nome del rappresentante. Eugenio Giani, nel rispetto degli equilibri istituzionali, non può ancora rilevare il nome che passerà prima in Commissione e in Consiglio, ma ci ha anticipato che sarà un nome diverso dal rappresentante attuale Maurizio Poli.

Il Comune di Piombino, come comunicatoci dal sindaco Francesco Ferrari, si accinge a fare il nome a breve, ma non si sa ancora se vi sarà una conferma dell’avvocato Simone Verucci nel ruolo. “Il nome che faremo, se il Comitato decadrà, naturalmente verrà riconfermato” ha aggiunto Ferrari.

Da segnalare che la pagina con le delibere del Comitato di Gestione non risulta essere aggiornata da oltre tre anni. Sicuramente il nuovo Commissario Gariglio darà a breve disposizione perché questo importante aspetto di trasparenza venga implementato.