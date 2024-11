Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO SOLVAY – Solvay assume a Rosignano: concorso nello stabilimento toscano

Solvay assume a Rosignano Solvay, città in provincia di Livorno in cui la multinazionale ha costruito il primo sito industriale, era il 1912, in Italia.

Lo stabilimento di via Piave a Rosignano: “L’attenzione che Solvay dedica al nostro territorio si concretizza anche attraverso le politiche di assunzione, supportate dalle continue relazioni con il mondo accademico e scolastico locale. Nell’ambito di questa strategia Solvay ha assunto circa 100 persone negli ultimi cinque anni, proseguendo nel trend di continuo aumento della presenza femminile in fabbrica, anche attraverso il progetto di inserimento delle donne in turno in tutti gli impianti. E’ importante ricordare come questo intervallo temporale includa anche il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid, che nel periodo 2020-2021 ha penalizzato i programmi di assunzione”.

Poi: “I nuovi assunti provengono dal nostro territorio e la loro formazione scolastica è prevalentemente di tipo tecnico-scientifica: da qualche anno, per venire incontro alle crescenti competenze determinate sia dall’impatto della digitalizzazione, sia dallo sviluppo tecnologico richiesto dalle migliori tecniche disponibili in materia di sicurezza e ambiente, tutti i neo assunti sono in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado, che oggi rappresenta il requisito minimo per accedere alle selezioni.

Prima dell’assunzione definitiva, una parte dei nuovi assunti ha svolto un percorso formativo interno tramite agenzie interinali ed è proprio in questo ambito che Solvay sta per avviare una nuova campagna di assunzioni per il sito di Rosignano, supportata dall’agenzia di ricerca e selezione Randstad di Livorno”.

Spiega Solvay: “La campagna si realizzerà attraverso il lancio di un ‘concorso’, di cui la prima prova si terrà il prossimo 11 dicembre nello stesso stabilimento di Rosignano, eventuali candidature potranno essere inviate al seguente indirizzo: https://www. randstad.it/offerte-lavoro/ conduttore-impianto-chimico_ rosignano-marittimo_44415093/

L’obiettivo finale di questa selezione è quello di creare una graduatoria dalla quale attingere per i programmi di inserimento dei prossimi due anni”.