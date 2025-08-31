Anche Elly Schlein alla festa dell’Unità nazionale a Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Arriva anche Elly Schlein alla Festa dell’Unità Nazionale tematica di Livorno dedicata alle infrastrutture e trasporti.

La sgretaria nazionale del Partito Democratico sarà alla rotonda di Ardenza domani (1 settembre) alle 13 per incontrare le volontarie ed i volontari della festa e per partecipare ad un pranzo aperto a tutte e tutti.

Un’occasione di incontro e partecipazione per iscritti e simpatizzanti dem, in vista delle prossime elezioni regionali.