28.9 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Anche Elly Schlein alla festa dell’Unità nazionale a Livorno

La segretaria nazionale dem all'appuntamento tematico su infrastrutture e trasporti per un pranzo con staff e simpatizzanti

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Elly Schlein a Siena: la segretaria Pd con i lavoratori stabilimento Beko
(Foto Fb Elly Schlein)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Arriva anche Elly Schlein alla Festa dell’Unità Nazionale tematica di Livorno dedicata alle infrastrutture e trasporti.

La sgretaria nazionale del Partito Democratico sarà alla rotonda di Ardenza domani (1 settembre) alle 13 per incontrare le volontarie ed i volontari della festa e per partecipare ad un pranzo aperto a tutte e tutti.

Un’occasione di incontro e partecipazione per iscritti e simpatizzanti dem, in vista delle prossime elezioni regionali.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.9 ° C
29.8 °
27 °
45 %
1.5kmh
40 %
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
26 °
Mer
27 °
Gio
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (17)carabinieri (13)Gaza (13)Eugenio Giani (12)Serie C (11)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati