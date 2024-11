Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – “Consiglieri comunali sessuomani”: scoppia il caso a Livorno.

Gli attacchi in Consiglio Comunale a Livorno sono di Alessandro Perini, consigliere comunale Fratelli d’Italia , ex Lega Salvini, opposizione.

Perini: “Ci sono consiglieri comunali che io ricordo per aver firmato solo documenti che parlano solo di sesso e bambini sempre insieme. Io mi chiedo se queste persone che non parlano d’altro in Consiglio Comunale che di sesso applicato ai bambini più che consiglieri comunali non siano veri e propri sessuomani. Per me o è il vostro esperto di partito di sessualità o forse è sessuomane”.

Immediata la reazione di Pietro Caruso, presidente del Consiglio Comunale di Livorno: “Consigliere Perini lei sta dicendo castronerie. Lei dovrebbe chiedere scusa perché ha insinuato cose disgustose”.

PD Livorno con Claudia Leone, responsabile diritti:”Esprimiamo solidarietà ai nostri consiglieri comunali e al presidente del Consiglio, Pietro Caruso , che si è trovato a gestire una situazione imbarazzante, ricevendo un attacco verbale bieco. Definire i consiglieri come “veri e propri sessuomani” solo per aver presentato un atto volto a promuovere educazione all’affettività, emotività e sessualità nelle scuole è inaccettabile. Questa reazione dimostra ancora una volta la miopia culturale della destra, la loro indifferenza di fronte a temi fondamentali e la mancanza di empatia e rispetto verso le diversità. In un momento in cui si registrano quotidianamente episodi di omofobia, femminicidi e bullismo di genere, riteniamo che l’educazione affettiva sia essenziale per prevenire odio, intolleranza e ignoranza. Non ci faremo mai intimidire da questi toni, ma anzi saranno da stimolo per proseguire il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione”.