LIVORNO – Dimissioni assessore a Livorno, Lega Salvini solidale con Lenzi

Dimissioni assessore a Livorno, dopo la bufera suoi post pubblicati dall’ormai ex assessore alla cultura Simone Lenzi, arrivano le reazioni politiche.

Dimissioni con lettera al sindaco Luca Salvetti, centrosinistra, che ha definito “estremamente gravi” le parole di Lenzi, sottolineando “dimissioni unica strada percorribile”

Si smarca da Lenzi ‘Protagonisti per la città’, con cui Lenzi è stato candidato Consiglio Comunale amministrative 2024. Così come prende le distanze il Pd. Mentre la Lega Salvini esprime solidarietà a Lenzi.

Lega Salvini con consigliere comunale Carlo Ghiozzi: “Nel mondo politico schiavo del political correct e del divieto di libertà di espressione su certi argomenti, l’Assessore Simone Lenzi ha dovuto dare le dimissioni. Tutto a causa delle sue dichiarazioni sul social X, di cui non sono condivisibili i modi di espressione, ma che aprono un dibattito su determinati argomenti che per alcuni non possono essere minimamente sfiorati in quanto oggetto di pensiero unico. Personalmente mi dispiace che si sia dovuto dimettere per questo motivo; in questo modo viene meno la libertà di pensiero e di critica. Già erano arrivate le scuse per i modi e termini pesanti con cui aveva manifestato il proprio parere sull’opera e su altri argomenti affini: era più che sufficiente, considerato che il pentimento in politica è cosa rara. In Consiglio Comunale chiederemo spiegazioni dell’accaduto”.

Protagonisti per la Città aveva preso le distanze da Lenzi prima delle dimissioni: “Sentiamo l’esigenza di prendere posizione in ordine alle esternazioni dell’assessore Simone Lenzi, fatte su alcune piattaforme social aventi ad oggetto commenti transfobici.

Preliminarmente evidenziamo che, come esposto dall’assessore, lo stesso ha espresso delle opinioni esclusivamente personali a mezzo di un proprio profilo di cui si è già assunto le proprie responsabilità.

La nostra associazione, pur essendo composta da una pluralità di anime con autonomia di pensiero, si basa su principi etici ben definiti esposti in maniera precisa e delineata nel proprio statuto, quali il rispetto dei diritti civili, della libertà, dell’ uguaglianza e dell’inclusione sociale.

È per tali ragioni che Protagonisti per la Città prende le distanze da quanto dichiarato dall’assessore Lenzi nei suoi post. La libertà di manifestazione del pensiero non deve MAI in alcun modo ledere la pari dignità sociale di tutti i cittadini”.

Alessandro Guarducci, consigliere comunale, candidato sindaco centrodestra amministrative 2024: “Nel suo libro che è un atto d’amore per la città, Simone Lenzi descriveva in maniera critica la Livorno che non ha più aspirazioni e si accontenta di sopravvivere nella mediocrità. Già, proprio quella Livorno che invece piace tanto all’attuale sindaco e alla sua giunta. Ecco, l’ex assessore si è finalmente tolto di dosso il peso di un governo ordinario e modesto: è tornato libero!”

Arcigay Livorno: Prendiamo atto della decisione del sindaco Luca Salvetti e di tutta la giunta per le dimissioni all’assessore alla cultura Simone Lenzi. La scelta della giunta è coerente con l’importante azione di governo che l’amministrazione comunale ha portato avanti finora con la nostra collaborazione, per tutelare i diritti della comunità Lgbtqia+ livornese. Nell’esprimere la nostra soddisfazione per la decisione presa, ancora una volta sottolineiamo che l’odio omolesbobitransfobico non può avere spazi all’interno delle istituzioni, né oggi né domani”.

Il Movimento 5 Stelle aveva subito chiesto le dimissioni di Lenzi anche a livello regionale. In un comunicato via social il gruppo consiliare di Livorno con Buongiorno Livorno e Livorno Popolare:”Noi chiediamo a Salvetti e alle forze di maggioranza un necessario scatto di orgoglio, un atto di coerenza per essersi spesi nei 5 anni precedenti e nell’ultima campagna elettorale per i diritti LGBTQIA+.Con cristallina onestà intellettuale, visto che il loro compagno di giunta pare non avere alcune intenzione di dimettersi, dovrebbero quindi togliere tutte le deleghe all’assessore Lenzi e sostituirlo con un’altra persona più rispettosa delle diversità e dei diritti. Se il sindaco non lo farà, saremo noi a presentare una mozione di sfiducia per chiedere le dimissioni di una persona evidentemente non in grado di ricoprire alcun ruolo istituzionale nella nostra città”.

Pd Livorno e Sinistra Italiana Livorno si erano espressi alla vigilia delle dimissioni: Come Unione Comunale del PD di Livorno e Sinistra Italiana Livorno esprimiamo il nostro disorientamento e prendiamo le distanze dalle parole usate dall’assessore Lenzi in alcuni post pubblici, in cui, ad esempio, commenta con allusioni transfobiche un’opera esposta alla Biennale di Venezia. Il nostro modello culturale si fonda sui principi di inclusività e valorizzazione delle differenze, un orientamento che ci ha contraddistinti, assieme alla amministrazione tutta, nel precedente mandato, anche con l’apertura del Centro Approdo in collaborazione con le associazioni LGBTQIA+, e che intendiamo proteggere e promuovere ulteriormente. Crediamo fermamente che la cultura debba essere uno strumento di crescita per l’intera società, in grado di contrastare odio e discriminazioni in ogni loro forma”.