Festa de l’Unità 2024, a Livorno kermesse dem diffusa. Tanti eventi in location diverse della città fino al 30 settembre

L’edizione di quest’anno, illustra il Partito Democratico, intitolata “Insieme per l’alternativa Democratica” per l’estate militante 2024, prevede dibattiti, interviste e incontri distribuiti in quindici tappe e dieci sedi diverse, dai circoli del Partito Democratico ad alcuni luoghi significativii della vita culturale livornese. Il filo conduttore di questo percorso, spiega il Pd livornese, “è contribuire all’ampliarsi del dibattito e l’approfondimento in città e, come il logo scelto per la festa, promuovere la pace non solo come segnale contro tutte le guerre, ma anche per rinnovare il dialogo, in contrasto alle polarizzazioni che stanno caratterizzando anche il nostro Paese”.

Oltre settanta ospiti, a partire dal sindaco Luca Salvetti, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al segretario regionale Pd Emiliano Fossi. Da Laura Boldrini a Marta Bonafoni, Susanna Camusso, Davide Gariglio, Valentina Ghio, Monia Monni, Arturo Scotto e Marco Simiani. Da Francesco Battistini a Simone Bezzini, Francesco Gazzetti, Stefania Lio, Alessandra Nardini e Serena Spinelli. Per l’amministrazione comunale di Livorno col sindaco Salvetti la vicesindaca Libera Camici, gli assessori Viola Ferroni, Rocco Garufo, Federico Mirabelli, Andrea Raspanti, e Silvia Viviani, insieme ai consiglieri comunali eletti. Saranno inoltre presenti ospiti dal mondo dell’impresa, delle istituzioni, dei sindacati, intellettuali, giornalisti e figure dell’associazionismo.

Tutto il programma della Festa de l’Unità 2024 a Livorno

Pd: “La Festa dell’Unità 2024 affronterà diverse tematiche cruciali per il futuro del nostro Paese e della nostra comunità. Tra queste ci saranno l’economia (con focus su porto e turismo), il lavoro, e la politica nazionale e internazionale (con uno sguardo all’Europa e le elezioni americane) e con le relative proposte e sfide da affrontare. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle riforme, con due approfondimenti sul referendum contro autonomia differenziata in dialogo con tutte le forze politiche di sinistra e le sue implicazioni nell’ambito della sanità. Ci saranno inoltre approfondimenti sulle politiche sociali, come quelle abitative, migratorie e carcerarie, insieme a momenti di riflessione su cultura, pace, e valori come fascismo e antifascismo, con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo e supportare la nostra comunità”.