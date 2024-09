Liquami Spiagge Bianche, botta e risposta Regione – Comune

Monni e Comune di Rosignano, Repeti. ROSIGNANO – Liquami Spiagge Bianche, è botta e risposta tra Regione Toscana con assessorae Comune di Rosignano, sindaco Claudio Marabotti, vicesindaco Mario Settino , assessore competente Roberto

Uno sversamento di liquami nel fiume Fine da un’azienda agricola nel Comune di Santa Luce che risale al 16 agosto e che a oggi vede l’estensione dell’ordinanza del divieto di balneazione nel tratto di mare coinvolto alle Spiagge Bianche, alla foce del Fine, “anche in funzione del lento avanzare delle acque inquinate lungo il corso del fiume”. Con analisi Arpat che hanno evidenziato presenza di elevate quantità di inquinanti.

A farci il punto il vicesindaco Mario Settino, M5S.

Il Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, amministrazione lista civica Rosignano nel Cuore con Movimento 5 Stelle, in data 27 agosto scorso col sindaco Marabotti scrive a Regione Toscana, chiedendo “ un supporto per la gestione operativa dell’attuale divieto di emungimento emesso in fase emergenziale, nonché quali azioni inibitorie possano essere attuate sulle autorizzazioni all’esercizio dell’azienda agricola in oggetto per prevenire il ripetersi di eventi così dannosi”.

La Regione con assessora Monia Monni risponde: “Gli uffici della Regione Toscana sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Polizia Provinciale e da ARPAT hanno avviato i propri accertamenti per valutare l’eventuale adozione di atti amministrativi di competenza sul regime autorizzativo dell’azienda che ha determinato lo sversamento, ma questa attività nulla attiene in senso stretto alle ricordate azioni di immediato intervento predisposte dal Comune. Riguardo al supporto chiesto dal Comune di Rosignano a fine agosto sul divieto di emungimento dal fiume Fine, si evidenzia che, pur rimanendo gli uffici regionali a disposizione del Comune, non ci sono competenze della Regione Toscana rispetto ad una legittima ordinanza del sindaco, che è tenuto a farla osservare attraverso i propri organi di controllo.

Poi Monni: E’ fuorviante il richiamo al tema delle bonifiche, perché non siamo in questo campo bensì nell’ambito di un’attività correlata ad uno sversamento in acque superficiali. Dopo aver risentito ARPAT, confermo che allo stato attuale delle conoscenze non ci sono evidenze di compromissione di altre matrici ambientali, che farebbero scattare opportunamente uno specifico procedimento di bonifica. A ciò aggiungo che la richiesta di un intervento regionale sulla bonifica del fiume Fine, oltre che non supportata da evidenze tecniche, è concettualmente sbagliata perché l’obiettivo di una pubblica amministrazione non può essere quello di fare pagare alle cittadine e ai cittadini i danni arrecati da un soggetto privato, bensì dovrebbe essere quello di far pagare l’inquinatore, rispettando un principio architrave del diritto ambientale: chi inquina paga”.