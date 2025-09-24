Livorno dice no alla nave americana, sindaco Salvetti: “Messaggio che dalla nostra città arriva negli altri porti e nel Paese”

Getting your Trinity Audio player ready...

Come ha annunciato il prefetto dopo un nuovo tavolo in prefettura anche con il sindaco Luca Salvetti, e Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: “La nave non entrerà nel porto di Livorno e resterà ferma in rada. E’ in corso una costante interlocuzione con i diversi livelli istituzionali, sia governativi che internazionali, in particolare con le autorità Usa, dalle quali si attende a breve la comunicazione ufficiale dell’individuazione di un porto alternativo”.

Usb rimane in presidio permanente al Molo Italia: “Il presidio non si scioglierà finché la nave non si allontanerà dalla rada”.

sindaco Luca Salvetti, che ha preso parte a cortei per Gaza, presente alla Il, presente alla fiaccolata che ha visto lo stesso Comune di Livorno da lui guidato tra i promotori, e alla manifestazione organizzata da Cgil, è intervenuto con i manifestanti in presidio al Molo Italia. Sindaco Luca Salvetti: “La nave Slnc Severn non entrerà nel porto di Livorno ed è in attesa di una nuova destinazione.

Livorno ha manifestato, ha gridato il suo no alla guerra e al genocidio a Gaza, lo ha fatto con tante manifestazioni nel cuore della città e in porto, dove abbiamo visto migliaia di persone, sindacati, forze politiche, lavoratori e studenti.

Da lì un lavoro coordinato per arrivare ad un risultato che io ritengo assolutamente significativo, il fatto che la nave non abbia attraccato in porto è un messaggio che parte dalla nostra città e arriva negli altri porti e nel Paese.

L’auspicio è che il nostro governo prenda posizione chiara, che l’assalto a Gaza cessi e che il percorso di pace torni ad avere basi solide. Livorno con la sua gente e con la rete istituzionale e rappresentativa in queste ore ha fatto un gran lavoro”.

Rispetto alla nave Slnc Severn, ha reso noto il prefetto Dionisi, “ L a movimentazione riguarderà esclusivamente mezzi e materiali logistici (generatori, mezzi di cantiere, attrezzature di supporto). L ’operazione non ha alcun collegamento con Israele o con la crisi di Gaza, né in entrata né in uscita. R ientra in attività di cooperazione logistica già programmate da tempo con la base di Camp Darby, nell’ambito dell’Office of Defence Cooperation, con finalità esclusivamente difensive e di supporto al territorio italiano”.