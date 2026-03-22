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Referendum giustizia, il dato regionale di affluenza alle 23 è del 52,49%

Firenze, Prato e Siena le province dove si è votato di più, Massa Carrara, Grosseto e Lucca quelle con meno partecipanti

Politica
REDAZIONE
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Le schede del referendum (foto MB)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Si è conclusa la prima tranche del referendum sulla giustizia con oltre la metà degli elettori toscani (52,49%) che si è già recata alle urne.

Firenze si conferma il cuore pulsante della partecipazione con un solido 56,41 per cento, guidando una ‘top three’ completata da Prato e Siena. Più tiepida la risposta nelle province di Massa Carrara, Grosseto e Lucca, che restano sotto la parità e punteranno sulla finestra di domani per recuperare il gap.

Curioso il dato di Livorno, che dopo una giornata vivace ha mostrato una lieve flessione nel finale di serata, fermandosi poco sopra il 50 per cento.

I seggi riapriranno domattina alle 7 per le ultime otto ore di voto, prima dell’inizio ufficiale dello scrutinio.

© Riproduzione riservata

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