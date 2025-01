Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Rigassificatore Piombino, Giani: “Va via dalla Toscana nel 2026”

Rigassificatore Piombino, c’è l’intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, centrosinistra, dopo il no del Consiglio regionale della Liguria al trasferimento dell’ex Golar Tundra dal porto di Piombino a Vado Ligure.

Eugenio Giani: “L’autorizzazione per il rigassificatore di Piombino è fino all’aprile del 2026 quindi, finché dipende da me, nel 2026 noi ringrazieremo per l’azione importante che il rigassificatore ha svolto in questi tre anni in Italia. Ma l’autorizzazione è per tre anni, poi va via”.

Poi Giani: “Non è una dialettica con la Liguria, non è una partita tra Regioni. Noi lo abbiamo autorizzato per tre anni dopo i tre anni sarà il Governo a scegliere dove metterlo tra le altre regioni italiane”.

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, centrodestra, dopo il voto della Regione Liguria, presidente Marco Bucci, centrodestra, aveva puntato il dito: ““La Regione Liguria sta facendo quello che non ha fatto la Regione Toscana ovvero difendere gli interessi del proprio territorio e dei cittadini. Dove la Liguria si è opposta al progetto, il presidente della Regione Toscana ne è stato il più strenuo sostenitore, mentre i piombinesi venivano additati come nimby. In ogni caso, la permanenza del rigassificatore a Piombino non è vincolata a Vado Ligure: dovrà essere trovata una nuova collocazione ma, qualunque sarà, l’impianto non potrà rimanere a Piombino oltre i tre anni autorizzati, quindi oltre il 2026″.