Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Rigassificatore Piombino, sindaco Ferrari attacca: “Liguria difende suoi interessi. Toscana no”

Rigassificatore Piombino, il sindaco Francesco Ferrari, centrodestra, interviene dopo il no unanime del Consiglio regionale della Liguria al trasferimento dell’ex Golar Tundra, ora Italis Lng, da Piombino a Vado Ligure.

Sindaco Francesco Ferrari: “La Regione Liguria sta facendo quello che non ha fatto la Regione Toscana ovvero difendere gli interessi del proprio territorio e dei cittadini. Dove la Liguria si è opposta al progetto, il presidente della Regione Toscana ne è stato il più strenuo sostenitore, mentre i piombinesi venivano additati come nimby. In ogni caso, la permanenza del rigassificatore a Piombino non è vincolata a Vado Ligure: dovrà essere trovata una nuova collocazione ma, qualunque sarà, l’impianto non potrà rimanere a Piombino oltre i tre anni autorizzati, quindi oltre il 2026″.

Marco Bucci, centrodestra, presidente Regione Liguria, dopo il no del rigassificatore a Vado Ljgure votato dal Consiglio regionale martedì 7 gennaio aveva dichiarato: “Ci attendiamo un impegno per un no definitivo dal Governo sul trasferimento al rigassificatore in Liguria. Il vero vincitore è il territorio, unito per un anno e mezzo per una battaglia giusta”.