Sulla scheda con il cognome dell’ex marito, la candidata: “Inaccettabile nel 2025”

PIOMBINO – Sulla scheda elettorale con il cognome dell’ex marito.

È rimasta stupita, quindi indignata, la candidata di Fratelli d’Italia Rossana Bacci, che nella scheda viene indicata come ‘in Biagini’.

“Con grande sorpresa e profondo rammarico – dice – ho appreso che, nella scheda elettorale predisposta per le elezioni regionali della Toscana del 12 e 13 ottobre 2025, il mio nome risulta indicato erroneamente come Rossana Bacci in Biagini invece del corretto Rossana Bacci, come da documentazione ufficiale presentata e come sempre utilizzato in ogni atto pubblico, politico e personale”.

“Si tratta – dice – di un errore grave, che rischia di generare confusione tra gli elettori e di compromettere la chiarezza del voto. Ma soprattutto, è un errore che tocca una questione più profonda e di principio: il diritto all’identità personale e all’autodeterminazione delle donne. Nel 2025 è inaccettabile che si possa ancora associare una donna al cognome dell’ex coniuge, come se la sua identità non potesse prescindere da quella di un uomo da cui è ormai separata. Il divorzio è legge da cinquant’anni e la società italiana ha fatto passi importanti nel riconoscere la piena autonomia e dignità di ogni individuo, a maggior ragione delle donne che hanno scelto di costruire il proprio percorso personale e professionale in piena libertà”.

“Un errore di questo tipo non è soltanto un disguido burocratico: è un segnale culturale che non possiamo permetterci di ignorare – conclude – Mi auguro che questo episodio possa servire da spunto per una riflessione più ampia: la piena parità passa anche dal riconoscimento dei nomi, delle identità e delle storie di ciascuna donna, senza eccezioni e senza ritorni al passato”.