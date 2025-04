Basket A2. Libertas, la nuova era di Benvenuti: cuore, capitale e rinnovamento

Getting your Trinity Audio player ready...

Marco Benvenuti non ha perso tempo. Il neo presidente della Libertas Livorno ha intrapreso un’agenda fittissima che lo ha visto protagonista fin dal primo giorno. Tra i momenti più significativi, l’incontro all’Hotel Palazzo, dove, affiancato dal consulente sportivo Giulio Iozzelli, si è presentato ufficialmente a tifosi e stampa. Durante la conferenza stampa, Benvenuti ha espresso con passione il proprio impegno per la Libertas, definendo la squadra e il progetto “una parte di sé”. Iozzelli, dal canto suo, ha preferito mantenere un profilo più cauto, limitandosi a garantire “massima attenzione sul mercato”, pur senza sbottonarsi su nomi e strategie. “Non è semplice – ha spiegato – perché molti giocatori in questa fase di stagione preferiscono squadre con ambizioni di alta classifica, nonostante il nostro interesse”.

Sul tavolo c’è anche il futuro del PalaMacchia. Libertas, in cordata con Jolly Acli e Don Bosco, ha presentato la propria candidatura per la gestione del palazzetto di via Allende, che – come ha sottolineato Benvenuti – necessita di un radicale ammodernamento. “È rimasto fermo a com’era trent’anni fa – ha detto – ed è ora di abbattere le barriere architettoniche, rifare bagni e tribune stampa, e renderlo un impianto all’altezza della città”. La visione del nuovo corso, però, va oltre l’aspetto sportivo. Benvenuti e Iozzelli stanno lavorando alla riorganizzazione dell’intera struttura societaria. Si parla di nuove figure professionali, riassetto dei ruoli interni e una forte apertura al sociale, all’inclusione e alla formazione.

Non a caso, il progetto comprende anche la valorizzazione di realtà come il basket in carrozzina (TDS) e il Jolly Acli, inserite in un disegno più ampio che mira ad attrarre investitori e grandi sponsor. Un modo per rinsaldare il legame tra sport e comunità e costruire una base solida anche fuori dal campo.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta al finale di stagione. La sfida con la Fortitudo Bologna, che con ogni probabilità si disputerà al Modigliani Forum, sarà cruciale per mantenere la categoria della serie A2. Come ha spiegato Armando Balsano, responsabile marketing e comunicazione, si stanno studiando promozioni per aumentare l’affluenza, anche in considerazione delle raccomandazioni della questura.