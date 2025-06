C’è il referendum, rimodulata su una sola giornata la Coppa Liburna per auto storiche

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Nuova rivisitazione del programma della IV Coppa Liburna, in programma per il prossimo fine settimana.

La competizione organizzata dalla Scuderia Falesia in collaborazione con l’Automobile Club Livorno, valida per il Campionato italiano rally di regolarità auto storiche – di cui sarà il quarto appuntamento (valido solo per la categoria 50) e per il Campionato italiano per energie alternative, deve anticipare tutto il proprio programma di un giorno, quindi con svolgimento nell’intera sola giornata di venerdì (6 giugno.)

Ciò a seguito della decisione presa dalle autorità per motivi di ordine pubblico legati al referendum, al fine di evitare la sovrapposizione con l’orario di insediamento dei seggi elettorali.

L’organizzazione ha dunque rimodulato il programma di gara alla sola intera giornata di venerdì (6 giugno): verifiche dalle 8,30 alle 12230 e al pomeriggio partirà la competizione dalle 15,15 mentre l’arrivo sarà alle 21,11.

La Scuderia Falesia ringrazia tutti i concorrenti iscritti i quali, avendo compreso le difficoltà date dal momento hanno accettato di confermare la propria partecipazione pur con il programma radicalmente modificato, con tutte le difficoltà sorte a pochi giorni dal via dell’evento.