Dal consiglio regionale un riconoscimento per la promozione e i 110 anni del Livorno Calcio

LIVORNO – La promozione per il ritorno tra i professionisti del Livorno è stata accolta con grande soddisfazione anche dal presidente dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, e dal consigliere membro dell’ufficio di presidenza, Francesco Gazzetti.

“C’è grande ​soddisfazione per la promozione del Livorno Calcio in serie C. Questo traguardo non solo restituisce al club il posto che merita nel calcio professionistico, ma rappresenta anche un momento di grande rilevanza per l’intero panorama calcistico toscano.​ Il ritorno tra i professionisti è il giusto riconoscimento per l’impegno e la passione di tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo.​ Un plauso particolare va all’allenatore certaldese Paolo Indiani, autentico ‘mago’ delle promozioni”, commenta il presidente Mazzeo.

“Questa promozione rappresenta un traguardo importantissimo perché segna il ritorno dell’Unione Sportiva Livorno 1915 tra i professionisti. È stato bello ed emozionante vedere l’abbraccio spontaneo che la città ha riservato a giocatori, allenatore e società, accorrendo allo stadio che il sindaco Salvetti ha fatto aprire per l’occasione. Si tratta di un’impresa sportiva che merita di essere evidenziata anche dal Consiglio regionale. Ecco perché voglio ringraziare il presidente Mazzeo e tutto l’ifficio di presidenza che aveva già accolto una mia richiesta di concedere un riconoscimento alla società amaranto per il suo 110esimo compleanno. Un premio che adesso servirà anche per festeggiare la conquista della promozione e che dunque renderà ancora più bello e significativo questo momento”, commenta Gazzetti

Il riconoscimento alla società amaranto annunciato e già accolto dall’Ufficio di presidenza, sarà consegnato nelle prossime settimane.