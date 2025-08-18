33.7 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
La nuova stagione di serie C si apre a Livorno: la neopromossa affronta la Ternana

L’opening day vedrà protagonista lo stadio Armando Picchi alle 21,15 di venerdì (22 agosto). Sarà una stagione tutta da vivere anche in tv

Sport
La nuova stagione di serie C si apre a Livorno: la neopromossa affronta la Ternana (foto FB)
LIVORNO – La serie C prenderà il via venerdì (22 agosto) alle 21,15.

L’opening day vedrà protagonista lo stadio Armando Picchi di Livorno, dove gli amaranto neopromossi affronteranno la Ternana finalista dell’ultimo playoff, aprendo il nuovo campionato con un cerimoniale dedicato e una produzione televisiva a dieci camere da vivere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 251e in streaming su Now.

A dar voce alla partita sarà Antonio Nucera, con Luca Mastrorilli inviato a bordocampo e la regia di Federico Fazzini.

La squadra di Sky Sport racconterà una sfida che manca dal 2016, quando in serie B terminò con l’1-0 per gli amaranto firmato Biagianti, mentre l’ultimo confronto in C – vinto dal Livorno per 5-3 (con tripletta di Bonaldi) – risale al 1996.

Con la partita dell’Ardenza prende il via un torneo tutto da seguire anche in tv sui canali Sky Sport e Rai Sport, con approfondimenti e speciali durante tutta la stagione.

 

