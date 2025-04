Libertas, la domenica perfetta: Nardò travolta e abbraccio al neo presidente

Getting your Trinity Audio player ready...

Una vittoria di quelle che pesano, che scacciano i fantasmi e ridanno fiato alla classifica. La Libertas Livorno supera Nardò 92-77 in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla permanenza in serie A2, ribalta la differenza canestri dell’andata e compie un passo importante in ottica (almeno) per il miglior piazzamento per i successivi playout o addirittura per una più difficile salvezza diretta, allontanando in ogni caso lo spettro del penultimo posto.

Un successo dal sapore speciale anche per un motivo extra campo: il ritorno al PalaMacchia del neopresidente Marco Benvenuti, presente a bordo campo per la sua “prima” da patron dopo oltre trent’anni vissuti da semplice tifoso. Con lui, accolto da lunghi applausi, anche Alessandro Fantozzi, l’ex play (e già allenatore per una breve parentesi sulla panchina LL in serie B) e mai dimenticato dal tifo Libertas.

In campo, la Libertas ha mostrato grinta e carattere fin dai primi minuti, spazzando via i dubbi lasciati dalla beffarda sconfitta contro Cento di due settimane fa. Nonostante le assenze – capitan Fantoni out, Buca acciaccato, Italiano non al meglio – gli uomini di coach Di Carlo hanno risposto con una prestazione corale di grande energia. Il 5/7 da tre nel primo quarto ha fatto da apripista, con Banks e Allinei sugli scudi e un attacco chirurgico che ha messo subito alle corde gli avversari, apparsi sin da subito in difficoltà.

Dopo aver toccato il +20, nel terzo quarto è arrivata una flessione che ha permesso a Nardò di rifarsi sotto (65-56 al 29’), ma Livorno ha saputo resistere e poi allungare nuovamente nel finale, archiviando la pratica. “Una vittoria costruita su difesa, corsa e ottime scelte offensive – ha commentato a fine gara coach Di Carlo –. Nonostante le difficoltà fisiche, la squadra ha risposto da grande gruppo. Pollone, arrivato solo giovedì, ha già fatto vedere di che pasta è fatto. La crescita continua e dobbiamo mantenere questo spirito”.

Una domenica perfetta, insomma, che restituisce fiducia, entusiasmo e nuove prospettive a un gruppo che crede anche nella salvezza diretta.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – HDL Nardò Basket 92-77

(30-20, 21-12, 16-25, 25-20)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 25 (4/9, 5/6), Gregorio Allinei 17 (2/5, 4/7), Luca Tozzi 12 (3/6, 2/3), Dorin Buca 9 (4/6, 0/0), Francesco Fratto 8 (4/6, 0/0), Nazzareno Italiano 7 (1/3, 1/3), Ariel Filloy 6 (0/3, 2/4), Quinton Hooker 4 (2/6, 0/2), Matteo Pollone 2 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 41 11 + 30 (Dorin Buca 12) – Assist: 16 (Quinton Hooker 5)

HDL Nardò Basket: Russ Smith 24 (6/10, 2/6), Ruben Zugno 17 (4/7, 3/8), Aristide Mouaha 13 (2/5, 3/6), Antonio Iannuzzi 12 (5/9, 0/0), Wayne Stewart jr 8 (2/5, 0/1), Giordano Pagani 2 (1/1, 0/0), Lazar Nikolic 1 (0/0, 0/1), Marco Giuri 0 (0/2, 0/3), Lorenzo Donadio NE, Michele Ebeling NE

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Wayne Stewart jr 11) – Assist: 9 (Ruben Zugno 3)