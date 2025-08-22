Livorno, esordio da neopromossa al Picchi con la Ternana: Di Carmine scalpita per un posto

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Sabato sera, si alza il sipario sulla serie C.

L’ambizioso Arezzo alle 21,15 ospita al comunale il neo-promosso Forlì. Il tecnico Cristian Bucchi ha caricato l’ambiente, confidando nella forza del gruppo e nel mercato che ha aggiunto qualità e profondità alla rosa. “Il lavoro sul campo, l’entusiasmo e la coesione di gruppo sono il nostro marchio di fabbrica”, ha dichiarato il mister amaranto, che sogna in grande ma chiede concretezza giorno dopo giorno. Si punta sul 4-3-3, con la coppia d’attacco Pattarello–Varela e bomber Cianci pronto a subentrare, supportata da Iaccarino e da rifinitori come Perrotta e Meli. In difesa spicca il ritorno di Arena, affiancato da De Col.

Il Livorno, invece, torna in serie C dopo cinque anni di purgatorio. Oggi alle 21,15 contro la Ternana al Picchi debutta il nuovo tecnico Alessandro Formisano. “C’è un mix di adrenalina, emozione e senso di responsabilità per questo esordio. Dobbiamo trasformare queste sensazioni in voglia di lottare. Il nostro stadio dev’essere un fortino”, ha detto nella conferenza stampa, con grande passione. Il modulo dovrebbe essere un 3-4-3, con Seghetti tra i pali, difesa a tre formata da Gentile, Monaco e Noce. In mediana Jesus Christ Mawete e Antoni sulle fasce, affiancati da Nana Wellbeck e Hamlili. Il tridente offensivo vedrà Dionisi supportato da Marchesi e Malva. Non sarà disponibile Cioffi, mentre Di Carmine scalpita per esordire dal primo minuto, così come il nuovo acquisto, il centrocampista Kevin Biondi (l’anno scorso 8 gol in campionato con l’Union Clodiense Chioggia in serie C) che potrebbe fare il suo ingresso dalla panchina.

Sarà una prima giornata storica quella che si giocherà tra oggi e lunedì in serie C Sky Wifi, dove debutterà il Football Video Support, lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara.

La cerimonia d’apertura del campionato si terrà proprio all’interno del rinnovato stadio Armando Picchi di Livorno, teatro della sfida tra i labronici e la Ternana in programma il 22 agosto alle 21:15 – dieci camere con drone per una produzione a standard elevati – con la presenza, come in tutti i campi della Serie C Sky Wifi, del Football Video Support (FVS).

In ogni stadio sarà installato un monitor – gestito da un review operator della Can C – e gli allenatori avranno a disposizione due card Fvs ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita; in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione (se l’infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete).