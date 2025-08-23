20.5 C
Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche

Brividi di commozione per il ritorno in categoria degli amaranto: decide Marchesi. Per l'undici di Bucchi in gol Tavernelli

Sport
REDAZIONE
Il Livorno vince all'esordio
Il Livorno vince all'esordio in C (foto Novi .- Us Livorno 1915)
3 ' di lettura
LIVORNO – Inizio entusiasmante per le toscane di serie C. Livorno e Arezzo bagnano con due vittorie interne di misura la prima di campionato superando in casa Ternana e Forlì. 

Tante emozioni a Livorno dove si è svolta la cerimonia di inizio ufficiale del torneo con il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il pallone portato al centro del campo da un mito del calcio labronico come Cristiano Lucarelli. Commosso, poi, l’omaggio della curva a Igor Protti, che da qualche mese ha pubblicamente rivelato che sta combattendo contro un cancro.

A decidere la partita, a inizio secondo tempo, un gol di Marchesi, che ha reso ancora più speciale l’appuntamento con il ritorno fra i professionisti.

Chi, invece, non nasconde di avere ambizioni quest’anno è l’Arezzo di mister Bucchi. Anche in questo caso, dopo un primo tempo vivace ma senza reti, decide un gol ad inizio ripresa di Tavernelli. È Righetti a dare il via all’azione, servendo Ravasio, bravo a proteggere la sfera con il corpo e ad attendere l’inserimento di Tavernelli. L’attaccante amaranto si infila nel corridoio centrale e, giunto all’altezza del limite dell’area, lascia partire una staffilata precisa e potente che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Martelli.

I tabellini

Livorno – Ternana 1-0LIVORNO (3-4-2-1)

: Seghetti; Gentile (46′ Ghezzi), Noce, Baldi (81′ Biondi); Mawete (94′ Bonassi), Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Panaioli (94′ Panattoni); Dionisi (60′ Malva). A disposizione: Tani, Ciobanu, Arcuri, Monaco, Bonassi, Calvosa, Di Carmine, Marinari, Capparella, Rossetti Allenatore: Formisano
TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (67′ Rovaglia), Capuano (67′ Loiacono), Martella; Donati, McJannett (85′ Kerrigan), Vallocchia, Tito; Romeo (88′ Turella), Orellana (67′ Tripi); Ferrante. A disposizione: Morlupo, Franchi, Longoni, Valenti, Valenti, Fulga, Biondini, Coltorti, Bruti, Proietti. Allenatore: Liverani
ARBITRO: Gianquinto di Parma
RETE: 48′ Marchesi
NOTE: Angoli 3-7. Ammoniti Mawete, Ferrante, Welbeck. Espulso Marchesi. Recupero 3′ pt, 9′ st

Arezzo – Forlì 1-0
AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Shaka Mawuli (78′ Meli), Iaccarino, Chierico (87′ Perrotta); Pattarello (87′ Gigli), Ravasi, Tavernelli (84′ Varela). A disposizione: Trombini, Galli, Arena, De Col, Coccia, Dell’Aquila, Ferrara. Allenatore: Bucchi
FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (66′ Coveri), Saporetti L., Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza (66′ Pellizzari); Saporetti S. (73′ Manuzzi), Petrelli, Farinelli. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Spinelli, Valentini, Giovannini, Ercolani, Graziani, La Rosa. Allenatore: Miramari
ARBITRO: Antonio di Reda
RETI: 50′ Tavernelli

NOTE: 4100 spettatori (2272 paganti, 1828 abbonati). Ammoniti Renzi, Ravviso, Farinelli, Scorza, Manetti, Manuzzi.

Le altre toscane

Oggi (23 agosto) alle 17,30 il Pontedera bagna la sua prima stagionale con una protagonista del campionato, quella Torres che ha eliminato il Livorno dalla Coppa Italia di categoria.
Alle 18 la Pianese, invece, sarà ad Ascoli. “Sarà una partita difficile, su campo tosto, contro una squadra che si è attrezzata per stare ai vertici del campionato. È un ambiente caldo, sono arrivati a quasi 7mila abbonati, quindi ci aspetta una sfida bella tosta, con grande intensità e agonismo”. È da qui che parte mister Alessandro Birindelli, allenatore delle zebrette, nel presentare la prima partita del suo campionato. “Noi abbiamo fatto una buona settimana, lavorando bene – prosegue – L’unico rammarico è perdere Simeoni, squalificato per questa prima di campionato, ma gli altri ragazzi a disposizione stanno facendo un gran lavoro e sono sicuro che disputeremo una grande partita”.

 

“Ho visto la partita che hanno giocato contro il Picerno in Coppa Italia – dice Birindelli parlando dell’avversario di giornata – È una squadra che porta tanti uomini in zona offensiva, che vuole proporre calcio e offendere l’avversario. Sono organizzati anche in fase difensiva, hanno una buona struttura globale, ma rispetto allo scorso anno mi sembrano ancora più propensi in attacco: vogliono creare tanto e dominare la partita. Sicuramente l’ambiente li aiuterà, noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, avere coraggio e proporre il nostro gioco, come già stiamo facendo, al di là del risultato”. “Ai ragazzi chiedo di fare un passo avanti e di avere più coraggio. Abbiamo rivisto un po’ di immagini della partita di sabato scorso e, probabilmente, questo coraggio ci è mancato. La condizione fisica non era al top, ma con una settimana in più di lavoro credo che potremo presentarci a questo appuntamento meglio rispetto alla scorsa partita” ha concluso infine Birindelli.

© Riproduzione riservata

