Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche

LIVORNO – Inizio entusiasmante per le toscane di serie C. Livorno e Arezzo bagnano con due vittorie interne di misura la prima di campionato superando in casa Ternana e Forlì.

Tante emozioni a Livorno dove si è svolta la cerimonia di inizio ufficiale del torneo con il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il pallone portato al centro del campo da un mito del calcio labronico come Cristiano Lucarelli. Commosso, poi, l’omaggio della curva a Igor Protti, che da qualche mese ha pubblicamente rivelato che sta combattendo contro un cancro.

A decidere la partita, a inizio secondo tempo, un gol di Marchesi, che ha reso ancora più speciale l’appuntamento con il ritorno fra i professionisti.

Chi, invece, non nasconde di avere ambizioni quest’anno è l’Arezzo di mister Bucchi. Anche in questo caso, dopo un primo tempo vivace ma senza reti, decide un gol ad inizio ripresa di Tavernelli. È Righetti a dare il via all’azione, servendo Ravasio, bravo a proteggere la sfera con il corpo e ad attendere l’inserimento di Tavernelli. L’attaccante amaranto si infila nel corridoio centrale e, giunto all’altezza del limite dell’area, lascia partire una staffilata precisa e potente che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Martelli.

I tabellini

Livorno – Ternana 1-0LIVORNO (3-4-2-1)

: Seghetti; Gentile (46′ Ghezzi), Noce, Baldi (81′ Biondi); Mawete (94′ Bonassi), Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Panaioli (94′ Panattoni); Dionisi (60′ Malva). A disposizione: Tani, Ciobanu, Arcuri, Monaco, Bonassi, Calvosa, Di Carmine, Marinari, Capparella, Rossetti Allenatore: Formisano

TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (67′ Rovaglia), Capuano (67′ Loiacono), Martella; Donati, McJannett (85′ Kerrigan), Vallocchia, Tito; Romeo (88′ Turella), Orellana (67′ Tripi); Ferrante. A disposizione: Morlupo, Franchi, Longoni, Valenti, Valenti, Fulga, Biondini, Coltorti, Bruti, Proietti. Allenatore: Liverani

ARBITRO: Gianquinto di Parma

RETE: 48′ Marchesi

NOTE: Angoli 3-7. Ammoniti Mawete, Ferrante, Welbeck. Espulso Marchesi. Recupero 3′ pt, 9′ st

Arezzo – Forlì 1-0

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Shaka Mawuli (78′ Meli), Iaccarino, Chierico (87′ Perrotta); Pattarello (87′ Gigli), Ravasi, Tavernelli (84′ Varela). A disposizione: Trombini, Galli, Arena, De Col, Coccia, Dell’Aquila, Ferrara. Allenatore: Bucchi

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (66′ Coveri), Saporetti L., Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza (66′ Pellizzari); Saporetti S. (73′ Manuzzi), Petrelli, Farinelli. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Spinelli, Valentini, Giovannini, Ercolani, Graziani, La Rosa. Allenatore: Miramari

ARBITRO: Antonio di Reda

RETI: 50′ Tavernelli

NOTE: 4100 spettatori (2272 paganti, 1828 abbonati). Ammoniti Renzi, Ravviso, Farinelli, Scorza, Manetti, Manuzzi.

Le altre toscane

Oggi (23 agosto) alle 17,30 il Pontedera bagna la sua prima stagionale con una protagonista del campionato, quella Torres che ha eliminato il Livorno dalla Coppa Italia di categoria.

Alle 18 la Pianese, invece, sarà ad Ascoli. “Sarà una partita difficile, su campo tosto, contro una squadra che si è attrezzata per stare ai vertici del campionato. È un ambiente caldo, sono arrivati a quasi 7mila abbonati, quindi ci aspetta una sfida bella tosta, con grande intensità e agonismo”. È da qui che parte mister Alessandro Birindelli, allenatore delle zebrette, nel presentare la prima partita del suo campionato. “Noi abbiamo fatto una buona settimana, lavorando bene – prosegue – L’unico rammarico è perdere Simeoni, squalificato per questa prima di campionato, ma gli altri ragazzi a disposizione stanno facendo un gran lavoro e sono sicuro che disputeremo una grande partita”.