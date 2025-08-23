Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche

|
LIVORNO – Inizio entusiasmante per le toscane di serie C. Livorno e Arezzo bagnano con due vittorie interne di misura la prima di campionato superando in casa Ternana e Forlì.
Tante emozioni a Livorno dove si è svolta la cerimonia di inizio ufficiale del torneo con il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il pallone portato al centro del campo da un mito del calcio labronico come Cristiano Lucarelli. Commosso, poi, l’omaggio della curva a Igor Protti, che da qualche mese ha pubblicamente rivelato che sta combattendo contro un cancro.
A decidere la partita, a inizio secondo tempo, un gol di Marchesi, che ha reso ancora più speciale l’appuntamento con il ritorno fra i professionisti.
Chi, invece, non nasconde di avere ambizioni quest’anno è l’Arezzo di mister Bucchi. Anche in questo caso, dopo un primo tempo vivace ma senza reti, decide un gol ad inizio ripresa di Tavernelli. È Righetti a dare il via all’azione, servendo Ravasio, bravo a proteggere la sfera con il corpo e ad attendere l’inserimento di Tavernelli. L’attaccante amaranto si infila nel corridoio centrale e, giunto all’altezza del limite dell’area, lascia partire una staffilata precisa e potente che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Martelli.
I tabellini
Livorno – Ternana 1-0LIVORNO (3-4-2-1)
: Seghetti; Gentile (46′ Ghezzi), Noce, Baldi (81′ Biondi); Mawete (94′ Bonassi), Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Panaioli (94′ Panattoni); Dionisi (60′ Malva). A disposizione: Tani, Ciobanu, Arcuri, Monaco, Bonassi, Calvosa, Di Carmine, Marinari, Capparella, Rossetti Allenatore: Formisano
TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (67′ Rovaglia), Capuano (67′ Loiacono), Martella; Donati, McJannett (85′ Kerrigan), Vallocchia, Tito; Romeo (88′ Turella), Orellana (67′ Tripi); Ferrante. A disposizione: Morlupo, Franchi, Longoni, Valenti, Valenti, Fulga, Biondini, Coltorti, Bruti, Proietti. Allenatore: Liverani
ARBITRO: Gianquinto di Parma
RETE: 48′ Marchesi
NOTE: Angoli 3-7. Ammoniti Mawete, Ferrante, Welbeck. Espulso Marchesi. Recupero 3′ pt, 9′ st
NOTE: 4100 spettatori (2272 paganti, 1828 abbonati). Ammoniti Renzi, Ravviso, Farinelli, Scorza, Manetti, Manuzzi.
Le altre toscane
“Ho visto la partita che hanno giocato contro il Picerno in Coppa Italia – dice Birindelli parlando dell’avversario di giornata – È una squadra che porta tanti uomini in zona offensiva, che vuole proporre calcio e offendere l’avversario. Sono organizzati anche in fase difensiva, hanno una buona struttura globale, ma rispetto allo scorso anno mi sembrano ancora più propensi in attacco: vogliono creare tanto e dominare la partita. Sicuramente l’ambiente li aiuterà, noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, avere coraggio e proporre il nostro gioco, come già stiamo facendo, al di là del risultato”. “Ai ragazzi chiedo di fare un passo avanti e di avere più coraggio. Abbiamo rivisto un po’ di immagini della partita di sabato scorso e, probabilmente, questo coraggio ci è mancato. La condizione fisica non era al top, ma con una settimana in più di lavoro credo che potremo presentarci a questo appuntamento meglio rispetto alla scorsa partita” ha concluso infine Birindelli.