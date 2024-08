Bimbo scomparso a Forte dei Marmi: ritrovato da agente Polizia Municipale

L’agente Iacopo Speroni dopo essersi prodigato per tranquillizzare i genitori si è fatto fornire una descrizione dettagliata del bimbo e in particolare degli abiti indossati al momento dell’allontanamento.

Allertate prontamente, attraverso la centrale operativa, le pattuglie presenti sul territorio e avvisato il commissariato di polizia, nel giro di pochi minuti è arrivato il lieto epilogo.

Infatti proprio al comando della municipale era arrivata una telefonata di segnalazione di una passante, che aveva avvistato un bambino piccolo che camminava da solo sul marciapiede di via Carducci nelle vicinanze dell’hotel Goya e si era fermata per aiutare il piccolo.

Il bambino impaurito e smarrito anche perché non parla né comprende l’italiano, in attesa dell’arrivo della pattuglia della polizia municipale che stava accompagnando il padre al luogo in cui il piccolo era stato segnalato, è stato ospitato e rassicurato da una famiglia residente nelle vicinanze.

La tensione si è sciolta in un abbraccio e un pianto liberatorio tra il padre e il figlio. Commozione anche da parte degli agenti di Polizia Municipale.