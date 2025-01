Cade e si infortuna durante una battuta di caccia

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Incidente durante una battuta di caccia a Lucca, nella zona di Cerreto – Torre Alta.

Un cacciatore si è infortunato a causa di una caduta in una zona impervia durante una battuta di caccia al cinghiale.

Sul posto è stata inviata una squadra di terra dei vigili del fuoco con personale specializzato Speleo alpino fluviale, che hanno raggiunto l’uomo insieme al personale sanitario arrivato con l’elisoccorso Pegaso.

L’uomo, in buono stato, è stato stabilizzato e accompagnato all’ambulanza per essere trasportato in ospedale per i controlli di rito.