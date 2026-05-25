Colto da malore mentre guida muore a 75 anni

ALTOPASCIO – Una tragedia della strada che non ha nulla a che fare con la velocità o la distrazione, ma con il destino più crudele. Un uomo di 75 anni ha perso la vita ieri sera (25 maggio) a causa di un improvviso e fatale malore che lo ha colto mentre si trovava alla guida della propria automobile nel territorio comunale di Altopascio.

Il dramma si è consumato poco dopo le 17 in via Ponte ai Pini, nella frazione di Ponte alla Ciliegia. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, l’anziano stava viaggiando a bordo del mezzo, sembra in compagnia della moglie che sedeva sul sedile del passeggero, quando si è sentito improvvisamente male. L’uomo è riuscito a intuire la gravità della situazione e, con le ultime forze, a fermare la marcia del veicolo a bordo strada, evitando così che la vettura impazzita potesse sbandare, finire fuori strada o travolgere altri mezzi in transito.

La richiesta di soccorso alla centrale unica del 118 è scattata immediatamente. Sul posto è stata inviata a sirene spiegate l’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Montecarlo. I sanitari, giunti nel giro di pochi minuti in via Ponte ai Pini, hanno trovato l’anziano già in arresto cardiaco. Il personale medico ha avviato tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite a lungo e con disperata insistenza nel tentativo di stabilizzare il 75enne e permetterne il trasporto d’urgenza in ospedale.

Purtroppo ogni sforzo è risultato vano: il medico non ha potuto fare altro che arrendersi ed esalare il triste verdetto, constatando il decesso dell’uomo. Sul luogo del dramma sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.