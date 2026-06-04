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Furto in un negozio di abbigliamento a Lucca, arrestato un 23enne

I carabinieri hanno bloccato il ragazzo mentre indossava i capi d’abbigliamento rubati dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio

Cronaca
REDAZIONE
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Furto negozio abbigliamento a Lucca
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

LUCCA – Notato a girare con atteggiamento sospetto nei parcheggi commerciali e poi bloccato mentre cercava di cambiarsi d’abito in strada davanti ai passanti. Un uomo di 23 anni è stato arrestato per furto a Lucca dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, dopo essere stato sorpreso con capi di abbigliamento rubati.

I fatti si sono verificati ieri (3 giugno) in viale Puccini, durante un servizio di monitoraggio in abiti civili per il contrasto ai reati predatori. I militari in borghese hanno individuato il giovane nel parcheggio del supermercato Lidl. Sotto l’osservazione degli investigatori, il 23enne è entrato nella struttura muovendosi per circa dieci minuti tra le corsie, focalizzando l’attenzione su borse e zaini dei clienti. Subito dopo ha lasciato l’edificio per spostarsi nel parcheggio della vicina Coop, dove ha tentato di aprire alcune auto in sosta.

Successivamente il giovane è entrato in un negozio di abbigliamento del complesso commerciale, allontanandosi dopo un quarto d’ora con passo deciso verso la fermata del pullman. Proprio nei pressi della pensilina i carabinieri in borghese, supportati da una pattuglia della sezione radiomobile, lo hanno fermato. Il ragazzo si stava spogliando per indossare i vestiti presi poco prima, a cui era stato tolto il sistema antitaccheggio.

Il valore della merce sottratta ammonta a circa 50 euro. La refurtiva è stata subito riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. Il giovane, un cittadino algerino senza fissa dimora, è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Dopo il fermo, il 23enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, fissato per questa mattina nel tribunale del capoluogo. L’uomo, bloccato dai militari in flagranza, è stato infine formalmente arrestato .

© Riproduzione riservata

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