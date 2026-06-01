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Lido di Camaiore, maxi rissa nella notte: coltelli e vetri, tre feriti e sette denunciati

Scontro all’alba nella zona delle Dune: due gruppi si affrontano con armi da taglio, intervento della Polizia evita conseguenze peggiori

Cronaca
REDAZIONE
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crediti: FB | Questura di Lucca
1 ' di lettura

LIDO DI CAMAIORE – Rissa nella movida a Lido di Camaiore nella notte tra sabato e domenica, quando due gruppi di giovani si sono affrontati nella zona delle Dune trasformando un parcheggio vicino al lungomare in un campo di scontro. Il bilancio è di tre ragazzi feriti e sette denunciati.

Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino, quando la notte di movida versiliese stava volgendo al termine. Per motivi ancora da chiarire, i due gruppi – composti da giovani italiani maggiorenni – sono entrati in contatto e la situazione è rapidamente degenerata.

Nel giro di pochi minuti si è passati dagli spintoni all’uso di bottiglie di vetro rotte, coltelli e oggetti raccolti da terra, con momenti di forte tensione che hanno spaventato residenti e passanti.

Le segnalazioni al numero di emergenza 113 hanno portato sul posto le volanti del commissariato di Viareggio, che sono intervenute riuscendo a interrompere lo scontro e a mettere in sicurezza l’area.

All’arrivo della Polizia la rissa era ancora in corso ma in fase di dispersione. Gli agenti hanno identificato sette persone, poi accompagnate in commissariato e denunciate. Altri tre giovani coinvolti sono stati soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

Uno dei feriti ha riportato una lesione superficiale alla gola, provocata da un’arma da taglio. Gli altri due hanno subito ferite compatibili con l’uso di coltelli. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica e individuare tutti i partecipanti allo scontro. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere della zona per ricostruire i movimenti dei due gruppi e capire se la rissa sia nata in modo spontaneo o se vi fosse un contatto precedente tra i coinvolti.

© Riproduzione riservata

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