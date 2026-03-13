18.2 C
Firenze
venerdì 13 Marzo 2026
Linea ferroviaria Lucca–Aulla, nuovi cantieri e modifiche alla circolazione

Nel weekend di fine marzo previsti interventi infrastrutturali sulla tratta con possibili disagi per pendolari e utenti

Cronaca
REDAZIONE
lavori sulla ferrovia Lucca-Aulla
foto archivio
1 ' di lettura

LUCCA – I lavori sulla linea Lucca–Aulla tornano al centro dell’attenzione con nuovi interventi infrastrutturali e possibili disagi per chi utilizza quotidianamente la ferrovia tra Lucca e Aulla Lunigiana. I cantieri programmati interesseranno la tratta nel fine settimana del 28 e 29 marzo, quando la circolazione ferroviaria subirà una sospensione temporanea per consentire le operazioni tecniche previste da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Gli interventi riguarderanno in particolare il tratto compreso tra le stazioni di Diecimo-Pescaglia e San Pietro a Vico, dove sono previsti lavori di consolidamento su due ponti ferroviari. Nello stesso periodo saranno avviate anche attività legate alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia di Acquacalda, oltre ad alcuni interventi di manutenzione su tombini e infrastrutture lungo la linea.

Durante le attività di cantiere saranno impegnati oltre trenta tecnici e operai di RFI e delle imprese appaltatrici, con l’utilizzo di diversi mezzi d’opera. L’investimento previsto per questa fase dei lavori sulla linea Lucca–Aulla è di circa un milione di euro.

La sospensione della circolazione ferroviaria durerà complessivamente 55 ore e interesserà 41 treni, con modifiche alla programmazione del servizio. La ripresa regolare della circolazione è prevista per lunedì 30 marzo.

Per garantire la continuità degli spostamenti durante la sospensione dei treni, Trenitalia ha previsto l’attivazione di bus sostitutivi lungo la tratta interessata dai cantieri. I tempi di percorrenza potrebbero risultare più lunghi rispetto al servizio ferroviario, anche in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

© Riproduzione riservata

