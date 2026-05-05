Lucca, aggredita guardia giurata al pronto soccorso: arrestato 36enne

LUCCA – Voleva l’arma della guardia giurata. Non ci è riuscito, ma quello che ha fatto prima di essere bloccato è bastato per finire in manette. Nella serata del 4 maggio il pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca è diventato teatro di una violenta aggressione: un uomo di 36 anni, in evidente stato di agitazione, ha prima seminato il panico tra operatori e pazienti e poi ha colpito con un pugno al petto l’addetto alla sicurezza in servizio nella struttura, graffiandolo anche al volto e causandogli lesioni refertate. Nel momento in cui ha tentato di sfilare l’arma dalla fondina, il pronto intervento del personale presente ha sventato il peggio.

La chiamata e l’arresto

L’allarme è arrivato alle 22,40 attraverso la linea diretta attivata dalla Questura di Lucca a supporto del personale sanitario, un canale pensato proprio per situazioni di emergenza negli ospedali. Gli agenti della Polizia di Stato sono giunti rapidamente sul posto, trovando l’uomo già immobilizzato su una barella. Dopo aver ricostruito la dinamica con il personale medico, hanno proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Un volto già noto

Gli accertamenti successivi hanno restituito un quadro tutt’altro che inaspettato: l’uomo risultava già gravato da numerosi precedenti di polizia e penali, tra cui episodi del tutto analoghi di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Non era dunque la prima volta.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nel comune di Lucca.