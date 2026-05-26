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Monopattino modificato e senza targa: fermato minorenne, multa ai genitori

Il mezzo guidato da un ragazzo presentava modifiche non conformi e violazioni alle nuove disposizioni sulla circolazione

Cronaca
REDAZIONE
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monopattino elettrico
creditImmagine di freepiki:
Meno di 1 ' di lettura

LUCCA Un controllo di routine si è trasformato in una lunga serie di contestazioni. Un ragazzo è stato fermato dagli agenti della polizia locale di Lucca mentre circolava su un monopattino elettrico irregolare, facendo emergere diverse violazioni alle nuove norme entrate in vigore nelle ultime settimane.

Il mezzo, fermato durante i controlli effettuati dal Nucleo operativo, era infatti privo del contrassegno identificativo obbligatorio, introdotto dal 16 maggio. Gli agenti hanno poi accertato ulteriori irregolarità: il conducente viaggiava senza casco e il monopattino presentava modifiche tecniche non conformi rispetto alle caratteristiche previste dalla normativa.

Essendo il conducente minorenne, le sanzioni sono ricadute sui genitori per un importo complessivo di 350 euro.

Dal Comando ricordano inoltre che le conseguenze possono diventare ancora più pesanti nel caso in cui velocità e potenza del mezzo vengano alterate fino a farlo rientrare nella categoria dei ciclomotori: in queste situazioni le multe possono superare i 5mila euro con il possibile sequestro del mezzo.

L’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei ha spiegato che le nuove regole sui monopattini hanno portato a un rafforzamento dei controlli, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade, soprattutto dopo i numerosi incidenti registrati negli ultimi ann

© Riproduzione riservata

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