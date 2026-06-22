Truffa ai fondi Pnrr a Lucca, rubata l’identità di un cittadino di Viareggio

VIAREGGIO – Una complessa truffa ai fondi del Pnrr è stata scoperta e disinnescata prima che venissero sottratti soldi pubblici. I militari del comando provinciale di Lucca, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno avviato una serie di accertamenti dopo il furto d’identità subito da un cittadino residente a Viareggio. L’uomo è rimasto coinvolto a sua insaputa in una richiesta per ottenere contributi statali destinati all’efficientamento energetico.

La vicenda è emersa quando l’Agenzia delle entrate ha contattato l’ignaro viareggino per una pratica di generazione di un credito d’imposta di circa 20mila euro. Il documento riguardava la sostituzione di un impianto di climatizzazione all’interno di un edificio situato nella provincia di L’Aquila. Il cittadino, non avendo alcuna proprietà né legami con il territorio abruzzese, si è rivolto ai finanzieri del Gruppo di Viareggio per denunciare la situazione.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno fatto emergere uno scenario singolare. L’impresa che risultava aver eseguito i lavori di restauro era una ditta di Napoli che si occupa di moda e non di edilizia. Inoltre, il beneficiario del bonus fiscale era un cittadino extracomunitario, anche lui residente a Napoli, registrato sui documenti come erede del viareggino, che invece gode di ottima salute.

I dettagli sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate, permettendo di bloccare l’erogazione del denaro prima che venisse incassato. Sono ora in corso le attività investigative per individuare i responsabili del raggiro ai danni dello Stato. Il tempestivo intervento e la collaborazione del cittadino hanno evitato la perdita di risorse pubbliche destinate alla riqualificazione energetica.