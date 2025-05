Due giorni sulle mura con un tuffo nella ‘Lucca Medievale’

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Un viaggio nell’età di mezzo fra dimostrazioni, spettacoli, danze, momenti didattici e molto altro ancora. È tutto pronto per Lucca Medievale 2025, la due giorni in programma oggi (24 maggio) e domani sul baluardo San Paolino a Lucca, nella cornice delle mura urbane.

Organizzata dall’associazione di rievocazione storica Contrade San Paolino, la manifestazione patrocinata dal Comune di Lucca e inserita nel calendario ViviLucca, porterà in città numerose iniziative per adulti, bambini, famiglie e scuole, con l’obiettivo di far conoscere cultura, usanze e tradizioni del Medioevo.

La manifestazione è stata presentata in Casermetta San Paolino sulle Mura Urbane, alla presenza dell’assessore del Comune di Lucca Mia Pisano con delega alla cultura, e per le Contrade San Paolino, il presidente Giovanni Barsanti, il maestro d’armi Mauro Tolomei, il segretario Giampaolo Russo e la balestriera Azzurra Ciccone, che hanno illustrato il programma del festival.

Tante le novità di questa edizione, a partire dal Primo Torneo della Vela e delle Lame, gara di spade organizzata dalla compagnia di Firenze Le Sàrtie. Fra i protagonisti di Lucca Medievale 2025 ci sarà per la prima volta il dottor Marco Pardini, esperto di etnobotanica ed etnomedicina e famoso naturopata e divulgatore televisivo, con il suo bancarella dello speziale allestita nel Villaggio Medievale. Fra le new entry della manifestazione anche lo stand dell’armaiolo Giuseppe Volpi con l’antica arte della forgiatura delle armi, e non mancherà la musica curata dagli esperti professori Michela&Michele.

Dalla musica agli spettacoli, Lucca Medievale 2025 è anche l’edizione dei tanto attesi ritorni, a partire dai giocolieri e saltimbanchi Folet d’la Marga. Molto apprezzati nell’edizione 2023, i Folet sono pronti a incantare di nuovo grandi e piccini con i loro show itineranti fra teatro, giocoleria e giullarate.

Anche fra le competizioni ci sarà un altro attesissimo “ritorno all’antico” con il Torneo di Balestra Manesca Litab, che l’anno scorso fu ridimensionata per motivi tecnici. Per questa edizione, invece, la sfida torna ad essere al centro della manifestazione con ben 4 compagnie di balestrieri Litab: i Balestrieri dell’Oca – Cagli, i Balestrieri di Cerreto Guidi, i Balestrieri Fiorentini e i Balestrieri San Michele – Mondaino.

Ma Lucca Medievale si conferma anche un festival nel segno dell’inclusività. Con questa edizione, le Contrade San Paolino inaugurano infatti una nuova iniziativa.

“La nostra manifestazione è animata dalla narrazione – spiegano dalle Contrade – è stato dunque importante interrogarsi su come avremmo potuto rendere più inclusivo questo percorso, così abbiamo capito che avremmo potuto ampliare il nostro pubblico cercando di arrivare a tutti, non solo attraverso il canale verbale ma anche attraverso il canale visivo. Ci siamo rivolti allo Sportello Abc (Abbattiamo le barriere comunicative), finanziato dal fondo ministeriale per l’inclusione nato in collaborazione con Regione Toscana, Asl Toscana Nordovest, Ente Nazionale Sordi di Lucca, Massa, Pisa e Livorno e Associazione Comunico, che ha messo a disposizione un’ora di servizio di interpretariato gratuito in Lingua dei segni italiana. Questa opportunità ci permetterà di rivolgerci ad una platea più vasta abbattendo le barriere linguistiche, in un percorso volto a stimolare la curiosità e l’interazione. Questa sarà la nostra prima esperienza con il servizio, sperando in una futura e salda collaborazione”.

Ecco il programma visibile sul sito dedicato www.luccamedievale.it

Il Villaggio Medievale

Fulcro del festival è il Villaggio Medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri che saranno disposti sul piazzale del baluardo per tutta la durata della manifestazione, a partire dalle 15 di oggi (24 maggio) con l’esibizione inaugurale dei tamburi e musici delle Contrade San Paolino e Casteldurante. Sarà l’occasione per ammirare gli hobbisti in abiti storici durante la produzione e acquistare i loro prodotti, frutto del loro ingegno e della loro creatività, e assistere a numerose dimostrazioni (ognuna con un suo orario specifico indicato nel programma completo).

Dal ceraio allo zoccolaio che realizzerà i suoi prodotti dal vivo, dal ceramista al miniaturista, dal tornitore con l’antico tornio a palo, allo scalpellino con le incisioni su marmo e pietra. Inoltre ci sarà tutto il reparto dedicato alla lavorazione del ferro con l’arrotino e la fabbricazione delle armi – frecce, balestre e puntali – e del camaglio con l’armorario, il reparto dedicato alla falegnameria con la lavorazione del legno, il vasaio e il barattiere con lo spazio dedicato ai giochi medievali. Le dame si esibiranno nelle arti della cardatura e filatura della lana e del ricamo. Non mancherà come l’anno scorso, anche la bancarella del monetiere dove si potrà assistere a un’attività didattica speciale: la battitura delle monete dal conio unico prodotto per la manifestazione, rappresentante lo stemma di Lucca Medievale. La moneta sarà “battuta” e presentata davanti agli occhi del pubblico.

Grande novità di questa edizione è la bancarella dello speziale: un nuovo mestiere che fa il suo esordio nel Villaggio Medievale con il dottor Marco Pardini, esperto di etnobotanica ed etnomedicina. Famoso naturopata e divulgatore televisivo di tematiche legate alla natura, per Marco è stato confezionato un abito ad hoc dai soci delle Contrade Samuele Lombardi, Nicoletta Carrara, Anna Lia Pierotti e Annamaria Di Bene, sotto la cura e la supervisione della prof.ssa Sara Paci Piccolo, storica dell’arte e dell’abbigliamento. Con la prof.ssa, inoltre, Marco Pardini terrà la conferenza di domani (25 maggio) dal titolo A spasso per giardini medievali: cibo, medicina, abito, arte e mistica.

Ampio spazio anche quest’anno sarà dato alla musica, curata dai professori Michela&Michele (Michela Aliberti e Michele Orsi) e dai musici delle Contrade. Al loro banchetto, sempre all’interno del Villaggio Medievale, sarà possibile toccare con mano e provare diversi strumenti musicali tipici del Medioevo: l’organo portativo, la bombarda, il piffero, il flauto da tamburo, il cornamuto e la cornamusa.

Il banchetto del battiloro, infine, sarà dedicato alla produzione di borse e cinture, realizzate utilizzando strumenti medievali riprodotti fedelmente sulla base di iconografie e pezzi museali, ed utilizzando tecniche di lavorazione il più possibile fedeli a quelle in uso nel XIII, XIV e XV secolo.

Ogni velario del Villaggio Medievale sarà accompagnato da un QR Code per leggere le informazioni del relativo mestiere.

Tornei, dimostrazioni e gare

Protagonisti assoluti della due giorni saranno balestre, spade e archi, con numerose esibizioni sulle mura urbane. Lucca Medievale sarà infatti il palcoscenico di varie competizioni, fra cui fa il suo esordio nella manifestazione il Primo Torneo della Vela e delle Lame, gara di combattimenti con le spade organizzata dalla compagnia di Firenze Le Sàrtie specializzata in scherma e arceria storica. A sfidarsi sul campo di battaglia saranno 5 associazioni provenienti da tutta Italia, con combattenti professionisti che hanno partecipato a tornei nazionali e internazionali: la Compagnia delle Sàrtie, La Scuola d’Arme Gens Innominabilis, la Taurus Mfc, la La Società d’arme Major Militia, la Iron Tower. Uno spettacolo imperdibile e di alto livello, che farà mancare il respiro.

Grande ritorno all’antico splendore, invece, per la seconda edizione del Torneo di Balestra Manesca Litab. La competizione, dopo il ridimensionamento dell’anno passato, quest’anno vede nuovamente la partecipazione di ben 4 compagnie: i Balestrieri dell’Oca – Cagli, i Balestrieri di Cerreto Guidi, i Balestrieri Fiorentini e i Balestrieri San Michele – Mondaino.

Non macheranno inoltre le dimostrazioni, a partire da quelle di tiro con la balestra antica da banco delle Contrade San Paolino al Campo di tiro. L’appuntamento è per oggi alle 16,30 e alle 18: nel pomeriggio ci sarà la possibilità di iscriversi ai corsi di balestra antica da banco organizzati dalle Contrade, lasciando il proprio nominativo.

Proprio davanti agli stand degli antichi mestieri sarà allestito un ampio spazio interamente dedicato alla falconeria, a cura dei Predatori di Vallefredda da Casciana Terme Lari (Fx Falconeria). La compagnia si esibirà domani con tre dimostrazioni di volo dal titolo Il battesimo del guanto: sarà un’occasione unica per entrare in contatto con i rapaci e scattare foto.

Spettacoli, esibizioni e danze

A rendere unica l’atmosfera di Lucca Medievale saranno gli spettacoli di musica, giocoleria, fuoco e danze storiche che accompagneranno l’intera durata della manifestazione. A partire dai Folet d’la Marga, artisti di strada di Torino che dopo il successo riscontrato nell’edizione 2023, dopo un anno di assenza tornano a Lucca con tante performance per grandi e piccini.

Pronti ad incantare il pubblico, i musici, giullari e saltimbanchi dei Folet d’la Marga coinvolgeranno i partecipanti con animazioni fisse e itineranti e spettacoli, coniugando musica, commedia, canti, giullarate in maschera, giocoleria ed esibizioni sui trampoli. Imperdibile lo spettacolo con i giochi di fuoco che si terrà sabato sera davanti alla Casermetta. Il loro nome, Folet d’la Marga, è una derivazione dialettale piemontese che trova origine da un’antica leggenda popolare del Canavese secondo cui la “marga”, un tipico riparo dei pastori fatto di pietra e legno, si credeva abitata dai folletti. È proprio il loro territorio, a nord ovest del Piemonte, l’area di origine dei Folet.

Tutto l’arco della manifestazione sarà accompagnato dalle esibizioni dei tamburi e musici delle Contrade San Paolino e del gruppo storico di Casteldurante, che inaugureranno il Villaggio Medievale oggi alle 15 e lo chiuderanno domani alle 20.

Le loro performance saranno affiancate dalle danze storiche rinascimentali de Lo Studiorum Lucca, che durante la due giorni di Lucca Medievale proporrà vari spettacoli. Lo Studiorum è una realtà associativa costituita principalmente da giovani dai 20 ai 30 anni, uniti dalla passione per il Medioevo e per la storia della città. L’attività del gruppo verte sull’indagine e l’approfondimento di aspetti di vita nobiliare e popolare caratteristici del Rinascimento italiano e spazia per varie aree d’interesse: primo fra tutte lo studio della danza storica risalente alla fine del 1400 e l’inizio del 1500, ricostruita grazie all’analisi dei maggiori trattati di ballo dell’epoca, ma anche la moda del periodo e gli oggetti d’uso comune, i giochi e gli intrattenimenti storici oltre che sperimentazioni di cucina medievale e rinascimentale.

Appuntamenti didattici e conferenze

Ampia anche la programmazione didattica. La professoressa Sara Paci Piccolo, storica dell’arte e dell’abbigliamento e il dottor Marco Pardini, esperto di etnobotanica ed etnomedicina e famoso naturopata e divulgatore televisivo, terranno la conferenza dal titolo A spasso per i giardini medievali: cibo, medicina, abito, arte e mistica.

Andremo poi a lezione di scherma medievale con gli esperti delle Sàrtie: la compagnia specializzata in scherma e arceria illustrerà l’arte del combattimento con la spada, spiegando le regole della disciplina e l’articolazione del campo di gara e guidando i visitatori alla scoperta del loro accampamento.

Con il suo accampamento medievale, ci sarà anche la Compagnia d’Arme Sole e Acciaio di Pescia, che illustrerà la vita di un campo militare del XIII secolo. In particolare, i visitatori potranno assistere alla dimostrazione del “modus operandi” di un Cerusico del XIII secolo: dall’estrazione di una freccia alla descrizione dei vari attrezzi chirurgici utilizzati, delle erbe, dei rimedi medicamentosi e delle conoscenze dell’epoca in campo medico.

Alla loro base si alterneranno inoltre altri due momenti didattici per grandi e piccini: quello della ballista medievale, ovvero dimostrazioni di lancio con verrettoni blunt e lezioni di arceria medievale: ci sarà la possibilità di imbracciare un vero e proprio arco medievale fedelmente riprodotto e provarlo sotto la guida degli esperti.

Mercato e zona Desco

Ad affiancare il Villaggio Medievale, il Campo da tiro e gli accampamenti sarà l’ampio mercato con più di 10 espositori, che proporranno prodotti artigianali frutto del loro ingegno e della loro manualità, come bigiotteria, vestiario, oreficeria, minerali e pietre, accessori, oggetti in legno. Fra gli stand, quello della Sartoria Monrò, negozio di abbigliamento specializzato in abiti medievali famoso in tutta Italia ed Europa. Altra grande novità del mercato è l’armaiolo Giuseppe Volpi, grande esperto della lavorazione di ferro e cuoio, con il suo stand di pugnali, spade, balestre da banco e manesche. Protagonista del suo banchetto sarà la forgia, grazie a cui si potrà assistere alla realizzazione delle armi medievali che saranno forgiate davanti agli occhi del pubblico.

Di seguito tutti gli espositori: Davide Bulzacchi di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Patrizia Cerella di Capannoli, Corrado Cinquilli di Città di Castello, Gilberta Dal Porto di Massa, Veronica Farnocchia di Camaiore, Liudmila Milintchuk di Lucca, Fabio Pazzelli di Caldarola, Melanie Prevost di Prato, Veronica Rocco di Ponsacco, Giuseppe Volpi di Città di Castello.

Non mancherà anche quest’anno lo spazio dedicato all’area Desco dove mangiare e bere durante tutto l’arco della manifestazione.

Patrocini e sponsor

Lucca Medievale 2025

è patrocinata da Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il festival si fregia del titolo di Manifestazione Storica della Regione Toscana.

Sponsor di Lucca Medievale 2025: Ricci Spa Materiali Edili, Santini Costruire con il legno, Ferramenta Santa Margherita, Bianchini Francesco Lavori edili, Arte in Stampa, Lombardi Srl, Zanforlini Parquet, Unicoop Firenze Sezione Soci Lucca, Wolf Security Safety. Da quest’anno è iniziata una nuova collaborazione con la Stella Pasticceria Caffè di Stefano Buralli.

Le Contrade San Paolino

Nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, l’associazione è attualmente Campione in carica di balestra antica da banco a squadre.

La storia. L’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con particolare riferimento al periodo di fine XIV secolo. Comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi principali: balestrieri, tamburini e figuranti. Svolge vari eventi rievocativi sul territorio lucchese come i Pali cittadini di San Paolino e Santa Croce, partecipa ai tornei e ai campionati Litab e organizza manifestazioni di rievocazione storica, come la prossima in programma questa estate ad Altopascio dal titolo Convivium, Medioevo ed Ospitalità.

Maggiori info sul sito delle Contrade San Paolino (www.consanpaolino.org).