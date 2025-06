Lido di Camaiore scenografia per Elisa, riprese del nuovo singolo sul suggestivo pontile

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Ieri (10 giugno) il suggestivo pontile di Lido di Camaiore ha fatto da sfondo alle riprese del videoclip dell’ultima canzone della celebre cantante Elisa. A due passi dal mare, l’artista friulana ha scelto la bellezza della costa toscana per dare vita alle immagini del suo nuovo singolo.

La presenza di Elisa ha generato curiosità ed entusiasmo tra i residenti e i pochi passanti. Hanno potuto assistere da lontano alle fasi della lavorazione. La scelta del Pontile di Lido di Camaiore sottolinea il fascino di questa location. È ideale per videoclip e produzioni che cercano scenari marittimi suggestivi, specialmente all’ora del tramonto.

I dettagli sulla data di uscita del videoclip e del singolo non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, l’attesa cresce tra i fan che non vedono l’ora di ammirare le nuove immagini firmate da Elisa e scoprire la sua ultima creazione musicale ambientata in una cornice così iconica.