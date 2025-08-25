31.8 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Spalti delle Mura, nuovi spazi verdi: il Comune di Lucca risistema l’ex Vivaio Testi

L'area a ridosso della città diventa nuovo parco urbano: interventi su alberature e percorsi per il pieno recupero della zona monumentale

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
ex-vivaio-testi-ago25
Foto di: sito web / Comune di Lucca
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Entrano nella fase conclusiva i lavori di sistemazione dell’ex Vivaio Testi, l’area sugli spalti delle Mura recentemente acquisita dal Comune di Lucca. L’obiettivo è completare il parco urbano delle Mura, ampliando gli spazi verdi e valorizzando il monumento storico.

Questa mattina, 25 agosto, il sindaco Mario Pardini e l’assessore al patrimonio Moreno Bruni hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere.

«Il primo intervento di sistemazione di tutta quest’area è iniziato il 5 giugno – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore – Oggi gli spalti stanno assumendo un aspetto coerente con il resto del parco cittadino. Ora ci confronteremo con la Soprintendenza per definire tutti gli aspetti legati alla tutela del monumento. Il ripristino completo delle Mura e dei loro spalti è un impegno che abbiamo voluto assumere per i cittadini lucchesi».

L’area ex Vivaio Testi si estende su 32.830 metri quadrati, tra viale Carlo Del Prete e gli spalti già inclusi nelle Mura. Il Comune ne ha sostenuto l’acquisto per 482.750 euro.

La prima fase dei lavori ha riguardato la pulizia dell’area da rovi, piante secche e alberi pericolanti, la rimozione di materiali inerti e vecchie delimitazioni, il ripristino delle condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche e la sistemazione delle alberature. È stato inoltre effettuato il taglio dell’erba, la fresatura del terreno, la concimazione e la semina dove necessario. Contestualmente, un agronomo forestale sta valutando e censendo le piante presenti.

La prima fase dei lavori si concluderà entro la fine di settembre, aprendo la strada al completamento definitivo del parco e alla piena valorizzazione degli spalti delle Mura di Lucca.

© Riproduzione riservata

