Musica, teatro e danza in Lucchesia con i ‘Mercoledì da Salmoni’

LUCCA – Divertimento, socialità rilassata e riflessione, con alcuni fra i migliori spettacoli e performance in circolazione. Ritornano in Lucchesia i Mercoledì da Salmoni di Spam! nella sede di via Don Minzoni a Porcari, per tre appuntamenti in programma il 9, il 16 e il 23 aprile con inizio serate dalle 19.30.

Tre imperdibili momenti all’insegna della danza e della musica che ricalcano e rivisitano la formula tanto classica quanto apprezzata dal ‘popolo dei salmonidi’ ma anche da chi è semplicemente incuriosito da un’esperienza diversa rispetto al dilagare del mainstream.

Si comincia alle 19.30 con un piatto caldo, vegetariano ed esotico, offerto dalla casa ai soci, allietato da musica da tutto il mondo. Dalle 20.30 la prima novità dell’edizione: brevi concerti per tre musicisti e una danzatrice, Giselda Ranieri, accompagnata ogni sera da un diverso spin off della Enganzibao Dance Orchestra, l’orchestra residenziale di Spam!

A seguire gli spettacoli di prima serata, fra danza e teatro comico, selezionati da Aldes fra le migliori produzioni contemporanee. A chiudere, non certo per importanza, i Live Dance Clubs, balli sfrenati, che caratterizzano da sempre i Mercoledì da salmoni, guidati dalle studentesse di Try e soprattutto dalla musica dell’Enganzibao Dance Orchestra, anche in questo caso con una formazione diversa per ogni serata.

Si parte, dunque il 9 aprile. Dopo il concerto Circles con Marco Martinelli (batteria), Paolo Quattriglia (polistrumentista) e Renzo Telloli (sax) e Giselda Ranieri a danzare, ci sarà lo spettacolo di prima serata Inserorabilmenteunavia di YoY Performing Arts, una giovane e molto interessante compagnia fiorentina che mescola danza, musica ed arte visiva. Chiusura in festa con il ballo sociale, il Live Dance Club, guidato dalla Enganzibao Orchestra, composta per l’occasione da Marco Bachi, Stefano Giannotti, Filippo Guerrieri e Matteo Sodini, e dalle studentesse di Try, Pauline Gaujour e Kato Gilmartin.

Saranno i Canti Favoiardi, un breve concerto che si ispira ai riti celebrativi, con Silvio Bernardi (trombone), Stefano Giannotti (voce e fiati) e Enrico Giuntini (tastiere), sempre insieme alla danzatrice Giselda Ranieri, ad aprire la serata del 16 aprile. A seguire Solo quando lavoro sono felice di Fettarappa / Maragoni, spettacolo di teatro comico contemporaneo, ormai rodatissimo, una riflessione tragicomica sul rapporto tra lavoro e felicità, una satira senza esclusione di colpi affrontata dai due giovani attori con ‘un linguaggio transgenerazionale condotto con lucidità drammaturgica e performativa’. La conclusione della serata è affidata a Luca Bellotti, Lorenzo Gagna, Luca Giovacchini e Marco Martinelli dell’Enganzibao Orchestra. I balli sono trascinati dalle studentesse Try, Joni Delrue e Flore La Place.

La serata finale del 23 aprile sarà un crescendo di emozioni. Si parte dai Trampi d’autore, con la ‘Banda dei briganti’, Marco Bachi (basso), Mauro Briganti (chitarra) e Marco Martinelli (batteria), ultimo spin off danzato da Giselda Ranieri.

Lo spettacolo di prima serata vede sul palco il duo Panzetti/Ticconi, danzatori e coreografi dal grande rigore e con una forte componente visiva, che porteranno in scena una versione site specific di AeReA, un lavoro pluripremiato che usa le bandiere per parlare di appartenenza e identità. L’appuntamento si chiuderà con un travolgente Live Dance Club dell’Enganzibao Dance Orchestra, composta questa volta da Francesco Felici, Zeno Marchi, Matteo Moscardini, Paolo Quattriglia, i balli saranno invece affidati alle studentesse di Try Giulia Lopes Bernardo e Valentina Lopez Fernandez con la partecipazione straordinaria di Ernesto Aleixo.

L’ingresso alla serata è di 12 euro più 2 euro per l’eventuale tesseramento a Spam!, necessario per accedere agli appuntamenti.

Per tesseramento, info e prenotazioni consultare questo sito o chiamare il numero 348.3213503. Spam! è in via Don Minzoni 34, Porcari.

I Mercoledì da Salmoni sono un progetto Aldes|Spam! realizzato con il sostegno di Mic – Ministero della Cultura, Regione Toscana / Sistema Regionale dello Spettacolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.