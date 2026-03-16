Viareggio, Maineri conquista le primarie del centrosinistra

VIAREGGIO – La consultazione del centrosinistra a Viareggio ha indicato il nome che rappresenterà la coalizione alle prossime elezioni amministrative. A prevalere nelle primarie è stata Federica Maineri, al termine di una giornata di voto partecipata che ha coinvolto cittadini in diversi seggi della città.

Al termine dello scrutinio è emerso il risultato che assegna la vittoria a Federica Maineri, candidata sostenuta dal Partito Democratico, che ha ottenuto 1.149 voti pari al 41% delle preferenze. Dietro di lei si è classificato Stefano Baccelli, già presidente della Provincia di Lucca ed ex assessore regionale ai trasporti, con 962 voti (34%). Terza Antonella Serafini, sostenuta da Sinistra Italiana, con 735 preferenze (25%).

Le primarie erano state promosse dal cosiddetto Cantiere progressista, un progetto politico che riunisce diverse forze della coalizione tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana e Spazio Progressista. L’obiettivo era individuare un candidato unitario in vista della corsa alla guida del Comune.

Durante lo spoglio il confronto è apparso inizialmente equilibrato tra Maineri e Baccelli, ma con il procedere del conteggio la candidata del Pd ha progressivamente consolidato il vantaggio. Risultati significativi sono arrivati da diversi seggi cittadini, tra cui quelli del centro, del quartiere Marco Polo e di Torre del Lago, mentre Baccelli ha ottenuto un buon risultato nella zona del Varignano.

La vittoria di Maineri apre ora la fase politica che porterà alla definizione della campagna elettorale in vista delle amministrative. Nelle prossime settimane la coalizione progressista dovrà lavorare alla costruzione del programma e della squadra che accompagnerà la candidata nella corsa a Palazzo Comunale.