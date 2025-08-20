Donna morta su una panchina a Viareggio, indagate due dottoresse

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – La procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maria Rita Morrone, 65 anni, trovata senza vita il 14 agosto su una panchina dell’ex Campo d’Aviazione di Viareggio, dove viveva insieme al marito.

Due dottoresse dell’ospedale Versilia – una del pronto soccorso e una del reparto di dermatologia – sono indagate. La donna era stata recentemente curata per una patologia alla gamba. L’autopsia, eseguita dal medico legale Luigi Papi all’obitorio di Lucca, dovrà chiarire le cause del decesso: il referto sarà depositato entro 60 giorni.

Secondo la procura, oltre all’assistenza sanitaria, sarà valutato anche il livello di sostegno sociale ricevuto dalla coppia, che da tempo viveva in condizioni di forte marginalità.